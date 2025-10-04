Ya salió el ganador al Gran Premio de la Fórmula 1 en Ciudad de México

La promoción estuvo vigente del 1 de mayo al 30 de septiembre de 2025, invitando a participar a los clientes que adquirieron un vehículo Honda o realizaron su servicio preventivo en los Centros de Servicio oficiales de la marca.

“Hoy celebramos la emoción de conducir y de vivir experiencias únicas. Este año quisimos premiar esa confianza con algo que va más allá de manejar un Honda: la oportunidad de vivir la adrenalina del deporte motor en uno de los escenarios más icónicos del mundo: el Gran Premio de la Ciudad de México”, expresó Edgar Maselli, Gerente General de Honda Guatemala.

Previo al momento en que se girara la tómbola y saliera el nombre del afortunado ganador, Dyane Búcaro, Gerente de Mercadeo, comentó que “‘Vive la emoción de la Fórmula 1 con Honda, fue pensada para agradecer a nuestros clientes y acercarlos aún más al espíritu de la velocidad y la innovación que representa nuestra marca. Felicitamos a nuestro ganador, quien viajará junto a un acompañante para vivir un fin de semana inolvidable en el Gran Premio de México”.

El gran premio todo pagado para dos personas a Ciudad de México incluye: boletos aéreos de ida y vuelta, hospedaje, traslados internos y acceso a los tres días del evento de Fórmula 1 (prácticas, clasificación, y Gran Premio).

“Ver a nuestros clientes elegir Honda es siempre motivo de orgullo. Esta iniciativa nació para reconocer esa preferencia y acercarlos un paso más al mundo que inspira a nuestra marca: el automovilismo”, indicó Jenny Escobar, Gerente de Ventas.

Con esta iniciativa, Honda Guatemala reafirma su compromiso de ofrecer a sus clientes experiencias que trascienden la compra de un vehículo, fortaleciendo la relación de confianza construida a lo largo de los años y compartiendo la pasión por la conducción, la innovación y el deporte motor.

“La experiencia de tener un vehículo no termina el día que se entrega; es una relación que cuidamos día a día. Quisimos reconocer a quienes confían en nuestros Centros de Servicio oficiales. Hoy nos emociona saber que uno de nuestros clientes vivirá un fin de semana rodeado de velocidad, tecnología y emoción en el Gran Premio de México”, finalizó David Herrera, Gerente de Postventa.