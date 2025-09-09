Video | Negocios, diversión, historia y cultura: un recorrido turístico por Ciudad de Guatemala

Calles históricas, museos, corredores gastronómicos y espacios donde la naturaleza se mezcla con una urbe de negocios. La capital guatemalteca guarda la memoria arquitectónica del Centro Histórico hasta los sabores internacionales en 4 Grados Norte.

Sin embargo, estos recorridos también ponen en evidencia los retos de la ciudad: la necesidad de mayor seguridad, transporte eficiente y una agenda cultural nocturna. Convertir a la capital en un destino de referencia regional depende de revitalizar sus espacios y aprovechar el potencial de una ciudad que combina tradición, modernidad y diversidad cultural.

En este recorrido te mostramos puntos de interés para los visitantes de la ciudad.

