VIDEO: Q26 mil de recibo y hasta 3 días sin luz: El reto hotelero en Petén

Debido a las fallas energéticas que experimentan los hoteles en Petén, las facturas de electricidad pueden aumentar hasta un tercio, ya que deben generar por su cuenta el suministro para garantizar una buena experiencia a los turistas, según Estuardo Cofiño, gerente general del hotel El Gringo Perdido, en Petén, quien agregó que las facturas de energía ascienden hasta los Q 26 mil, además de los gastos extra para generar energía por cuenta propia.

Estos datos se dieron a conocer durante “La Charla”, el segmento de Guatemala No Se Detiene, en el que Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE); Cofiño, y Rocío Lazo, presentadora del programa, dialogaron sobre cómo convertir Petén en un destino de alto nivel, y resaltaron la necesidad de mejorar la conexión eléctrica.

La demanda de electricidad en el departamento ha aumentado más del 40% en los últimos tres años, externó Ortiz, quien señaló que ese incremento obliga a actuar con urgencia para resolver los problemas eléctricos en Petén.

Para solucionar la falta de conexión, Cofiño indicó que es necesario acercarse a los tomadores de decisiones: “Lo ideal sería crear una mesa donde nos sentemos no solo con delegados, sino con personas a quienes se les pueda explicar el problema de primera mano, que entiendan la urgencia y tengan la capacidad de empezar a ejecutar al día siguiente”.

Ortiz, por su parte, reafirmó su compromiso de dialogar de forma directa con los involucrados, para diseñar programas y proyectos que permitan implementar las medidas necesarias. “Vamos a mantener ese contacto”, aseguró el presidente de la CNEE.

Turismo afectado por la falta de energía

Desde el sector turístico, los problemas con la energía eléctrica desembocan en un deficiente servicio para los visitantes de Petén, destacó Cofiño, quien explicó que un turista que se marcha con una mala experiencia del departamento suele regresar a su país a comentar sobre la intermitencia eléctrica, la falta de aire acondicionado y las altas temperaturas.

Para evitar esas malas experiencias, Cofiño señaló que la mayoría de hoteles deben adaptarse a los cortes de energía mediante el uso de generadores a diésel o gasolina. “Eso sube muchísimo los costos, porque la factura de la energía eléctrica de por sí es alta. Si le sumamos el costo del diésel, se incrementa más. Los márgenes de ganancia empiezan a ser un problema y realmente se resiente”.

La solución para estos problemas, según el empresario, es mejorar la infraestructura eléctrica. Durante años, señaló el empresario, no existió generación local, a pesar de tratarse del departamento más grande de la región. Agregó que una sola planta no es suficiente para abastecer todo Petén, por lo que se requiere mayor generación dentro del territorio y líneas de transmisión de mejor calidad.

Según Ortiz, ya se han planteado proyectos para estabilizar el servicio eléctrico en Petén. Entre estos mencionó nuevas líneas de transmisión de alta tensión, subestaciones eléctricas y centrales generadoras.

Proyectos para mejorar la competitividad

El modelo del sector eléctrico en Guatemala contempla las licitaciones como uno de los mecanismos para desarrollar infraestructura; no obstante, según Ortiz, no es el único. “Existe otro mecanismo importantísimo que está basado en uno de los primeros artículos de la ley: la libertad de empresa. A partir de eso, hay compañías que han impulsado proyectos por iniciativa propia”.

En el país se contabilizan más de 14 empresas de transmisión, externó Ortiz, quien destacó que la CNEE aprobó un proyecto de líneas eléctricas que conectarán la energía desde Modesto Méndez, en Izabal, hasta Santa Isabel, en Petén.

Además, el presidente de la CNEE indicó que se encuentran en cartera entre 15 y 17 proyectos pequeños de energía solar, previstos para instalarse en la zona central de Petén, San Francisco, San Luis y Melchor de Mencos.

Desde otro ángulo, Cofiño señaló que aún hay margen de mejora en el servicio al cliente: “Entendemos que es Petén, es selva y que es inevitable que se caigan árboles o ramas. Pero a veces se cae un árbol, tumba una línea, llamamos para reportarlo y pasan dos o tres días sin que lleguen a reparar”.

Sobre este punto, Ortiz indicó que recientemente se aprobó un proyecto de inversión que contempla programas para podar ramas y evitar esas interrupciones. Además, destacó iniciativas para sustituir los cables actuales por cables forrados, con el fin de reducir las fallas eléctricas.

Esfuerzos colectivos

A pesar de buscar la construcción de infraestructura eléctrica, el presidente de la CNEE destacó que existen inconvenientes como las limitaciones y permisos para cortar árboles, licencias municipales, permisos de propietarios cuyos terrenos quedaron atravesados por las líneas y que no permiten el acceso para dar el mantenimiento.

“Toca generar diálogos constructivos a través de asociaciones gremiales, cámaras o comités locales, porque al final es un problema que nos compete a todos”, destacó Ortiz, quien argumentó que se requieren esfuerzos colectivos.

En la misma línea, Cofiño argumentó que la única forma en la que se lograrán los avances en la energía es a partir de las alianzas público-privadas. El empresario afirmó que más allá de señalar al sector público, es necesario analizar las formas en las que se pueden colaborar.