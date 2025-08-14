Caso Hogar Seguro: Tribunal ordena al Estado disculparse públicamente y construir hospital especializado

El Estado de Guatemala deberá pedir disculpas públicas por la muerte de niñas y adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y construir un hospital especializado para atender a menores con quemaduras, según resolvió la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes.

La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, a cargo del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, resolvió varias acciones tras dictar sentencia por el caso Hogar Seguro.

Entre las medidas más relevantes dispuestas por la juzgadora está la orden al Estado de Guatemala de pedir disculpas públicas por la muerte de niñas y adolescentes.

También dispuso la construcción de un hospital para atender a niños, niñas y adolescentes con quemaduras, dotado de medicamentos y bajo el cuidado de especialistas. Además, se deberá edificar un monumento en el lugar donde ocurrió la tragedia.

Reserva

A puerta cerrada se llevó a cabo la audiencia de reparación digna, en la que seis exfuncionarios conocieron el monto que deberán resarcir tras ser condenados por la muerte de 41 niñas y adolescentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Otras 15 resultaron heridas luego del incendio ocurrido el 8 de marzo de 2017.

La audiencia se celebró bajo reserva a petición del Ministerio Público, debido a que se abordarían montos económicos para resarcir a las víctimas. La jueza accedió a la solicitud para resguardar la integridad física de las personas y evitar que sean víctimas de extorsión. Por este caso, seis exfuncionarios fueron sentenciados a penas de entre 6 y 25 años de prisión, al ser hallados culpables.

