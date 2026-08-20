Coca-Cola ABASA invierte más de US$160 millones en Guatemala y quintuplica su capacidad de producción desde Zacapa

Coca-Cola ABASA amplió y modernizó su planta de producción en Río Hondo, Zacapa, como parte de un proceso de inversión que inició en el 2023. Las nuevas instalaciones, inauguradas este 18 de agosto, aumentan la capacidad de la compañía para abastecer a Guatemala y otros mercados de Centroamérica, como Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

“La ampliación de esta planta marca un hito para Coca-Cola ABASA en Guatemala. Esta inversión de más de US$160 millones nos permite quintuplicar nuestra capacidad productiva, incorporar tecnología de última generación y fortalecer una operación estratégica para abastecer al mercado local y regional. Es una apuesta de largo plazo por el crecimiento de Guatemala y por el talento de su gente”, expresó Rodrigo Anzola, presidente y director de Operaciones del Sistema de Embotelladores Coca-Cola Guatemala.

La ampliación incorpora cuatro nuevas líneas de producción y más de 130 mil metros cuadrados de infraestructura. Los nuevos sistemas de fabricación incluyen una línea de botellas PET para presentaciones personales, una para presentaciones familiares, así como una línea para envases de vidrio retornable y otra para producción de latas.

Cinta transportadora de latas en la planta de Coca-Cola ABASA en Río Hondo, Zacapa. (Foto Prensa Libre: cortesía Coca-Cola ABASA, S.A.)

Con esta nueva etapa, la compañía reafirmó su objetivo de contribuir al desarrollo económico de Guatemala mediante la inversión, la generación de empleo y el fortalecimiento del talento local.

“Nos satisface estar hoy aquí, con ustedes, viendo la expansión de esta planta, que es evidencia palpable del crecimiento económico que está viviendo Guatemala”, destacó el presidente Bernardo Arévalo durante el acto de inauguración.

Presidente Bernardo Arévalo junto a Rodrigo Anzola y ejecutivos de Coca-Cola ABASA en la inauguración de la planta en Zacapa. (Foto Prensa Libre: cortesía Coca-Cola ABASA, S.A.)

Además de autoridades de gobierno, asistieron dirigentes del sector empresarial, representantes del Cuerpo Diplomático, aliados estratégicos y colaboradores de la compañía, quienes conocieron las nuevas capacidades incorporadas a la operación.

“Esta inversión de Coca-Cola, al ampliar sus operaciones en Guatemala, fortalece la economía estadounidense y, a la vez, trae lo mejor de nuestro país a nuevos mercados, tejiendo lazos comerciales recíprocos y duraderos con Guatemala”, expresó Jorgan K. Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.

El presidente Bernardo Arévalo observa los nuevos sistemas automatizados durante la inauguración de la planta Coca-Cola ABASA. (Foto Prensa Libre: cortesía Coca-Cola ABASA, S.A.)

Inversión que impulsa crecimiento

En la ampliación de la planta, más del 70% de los proveedores involucrados fueron empresas guatemaltecas. Las compras y los servicios locales relacionados con infraestructura, instalaciones eléctricas y trabajos especializados representaron una inversión superior a US$53 millones.

Actualmente, Coca-Cola ABASA genera más de 790 empleos directos y alrededor de 200 indirectos.

Durante el proceso de ampliación se impartieron más de 28 mil horas de capacitación para preparar a los equipos humanos en la operación de nuevas tecnologías, sistemas automatizados, equipos de alta velocidad y procesos productivos de punta.

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