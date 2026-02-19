Cómo el alza en los precios de gasolina en México impulsa el contrabando desde Guatemala

Según el Observatorio Contra el Contrabando (OCC), en los primeros meses del año pasado se reportó el paso de combustible en balsas sobre el río Suchiate, desde Guatemala, derivado del incremento en los precios del combustible en México. Esta demanda ha sido aprovechada por grupos que se dedican al trasiego ilícito de mercancías en San Marcos y Huehuetenango.

Además del combustible, se ha detectado el contrabando de ganado en pie (animal vivo) y azúcar, productos que históricamente han salido de Guatemala hacia México de manera ilegal.

Traslado inseguro eleva riesgo de tragedia

La posición de la Comisión de Defensa del Comercio Formal (Codecof) señala que el foco principal es el riesgo, ya que el traslado inseguro en bidones, trasbordos, balsas o pic ups eleva la probabilidad de derrames, incendios y explosiones. Además, fuera de la cadena formal no existen garantías de trazabilidad, almacenamiento ni control de calidad, lo que incrementa el riesgo de adulteración. El impacto potencial sobre la población y el ambiente es crítico, porque un solo incidente puede desencadenar una tragedia.

Para la Cuaresma y Semana Santa siempre se intensifica la presencia de algunos productos de contrabando en el mercado nacional que son de temporada, como los enlatados —sardinas—, galletas, salsas, aderezos y cerveza.

Por ello, el componente de seguridad debe colocarse en el centro de la conversación. Se trata de acciones que priorizan el margen inmediato sin medir las consecuencias para el consumidor final ni para las comunidades donde circula ese producto.

Canecas con combustible cruzan el Suchiate

Una nota de El Universal, de México, indica que el 16 de febrero pasado aumentó el contrabando de gasolina desde Guatemala hacia la frontera sur, debido a un precio de referencia hasta MX$17 pesos más barato por litro, lo que representa un incentivo para el trasiego por el río Suchiate.

El diferencial de precios impulsa el paso ilegal de combustible, mientras la Marina refuerza los operativos en la frontera sur, agrega la información.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

La baja en el precio de la gasolina superior —conocida en México como premium— es de hasta MX$17 pesos por litro, lo que ha provocado un aumento del contrabando hacia México, tanto por el río Suchiate como por múltiples pasos fronterizos sin control, a lo largo de más de 600 kilómetros de frontera.

Debido al incremento del contrabando de combustible desde Guatemala, elementos de la Zona Naval de Tapachula han intensificado los operativos en el Suchiate para evitar el paso ilegal de gasolinas.

Tan solo el 12 de febrero, marinos localizaron a la orilla del río Suchiate 15 canecas procedentes de Guatemala, con un total de mil 140 litros de combustible; cada una contenía 76 litros.