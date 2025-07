“¿A qué me estoy enfrentando?”: directora del Hospital General suma 16 denuncias por revelar actos de corrupción

La directora del Hospital General San Juan de Dios, Erika Pérez, informó que enfrenta 16 denuncias en el Ministerio Público (MP) luego de revelar supuestas irregularidades en el centro asistencial cometidas durante la administración anterior.

Pérez fue citada este jueves 3 de julio por la bancada VOS para abordar su denuncia del día anterior, en la que señaló el hallazgo de 228 compras directas fraccionadas efectuadas durante el 2022. Estas incluían instalación de zócalos, esquineros de acero inoxidable, topes para camillas, remozamientos de sanitarios y renovación de pintura en distintas áreas del hospital.

Según la funcionaria, muchos de estos trabajos quedaron inconclusos o no se realizaron, pese a que se facturaron con sobreprecios en adquisiciones que no superaban los Q90 mil.

Anteriormente, Pérez también había expuesto remozamientos pagados pero no ejecutados, así como el arrendamiento millonario de computadoras. Este último contrato fue suspendido por ella, lo cual derivó en una demanda del contratista por falta de pago. Por este caso, ha sido citada tres veces por el MP.

“¿A qué me estoy enfrentando? Tengo 16 denuncias en el Ministerio Público y debo acudir a las citaciones de las empresas. Me obligan a pagar y las denuncias que yo he presentado no les dan respuesta”, expresó. “Nadie me protege a mí”, agregó.

Una de las denuncias en su contra está relacionada con compras directas del servicio de tomografía, cuyo equipo se averió en abril pasado.

“Hay procesos en los que realizo compras directas porque está en juego la vida de los pacientes, y lo hago por urgencia. No es como en esa otra situación, en que se efectuó una compra directa para un servicio que nunca se prestó”, argumentó Pérez.

Durante la citación se informó que algunos trabajadores denunciados por corrupción aún no han podido ser destituidos.