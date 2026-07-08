Abandono familiar mantiene ocupadas camas del Hospital San Juan de Dios con pacientes dados de alta

Mientras cientos de personas esperan una cama en el Hospital General San Juan de Dios, 12 pacientes permanecen internados pese a haber recibido el alta médica porque no tienen familiares que los reciban ni un lugar adonde trasladarse.

Se trata de tres mujeres y nueve hombres que continúan dentro del centro asistencial debido a que permanecen en condición de abandono. Algunos ingresaron después de ser localizados en la vía pública, sufrir accidentes o padecer enfermedades graves. Otros fueron remitidos por la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Aunque ya no requieren hospitalización, permanecen en el hospital debido a que nadie ha llegado a reclamarlos.

Trabajadores sociales del Hospital General San Juan de Dios explicaron que, cuando una persona ingresa sin identificación, se activa un protocolo para establecer su identidad y localizar a sus familiares.

Los pacientes son registrados inicialmente como "XX". Posteriormente, se verifican sus huellas dactilares con apoyo de la Policía Nacional Civil y, cuando es necesario, se utiliza el sistema biométrico del Registro Nacional de las Personas (Renap).

Una vez identificados, el personal busca a familiares, vecinos, municipalidades y Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes). Sin embargo, en muchos casos las gestiones no permiten localizar a personas que puedan hacerse cargo de ellos.

Adultos mayores y personas con discapacidad

La mayoría de los pacientes abandonados son adultos mayores cuyas edades oscilan entre los 70 y 95 años.

Además, el hospital atiende a dos personas con discapacidad física e intelectual, de aproximadamente 30 y 38 años, quienes llevan más de seis meses internados mientras esperan ser trasladados a un hogar especializado.

Aunque reciben atención médica, el personal considera que ambos requieren un espacio donde puedan recibir cuidados integrales y mejores condiciones de vida.

La historia de Aníbal Bolaños

Entre los pacientes se encuentra Aníbal Bolaños, de 66 años, quien ingresó el pasado 13 de junio debido a una enfermedad renal.

Durante años obtuvo sus ingresos mediante la venta de rasuradoras, dulces y chicles en las calles. Actualmente recibe diálisis peritoneal mientras espera ser trasladado a un hogar que pueda brindarle atención.

Aníbal relató que es hijo único, nunca formó una familia y que sus padres y tíos fallecieron. Asegura que tiene algunos primos, pero ninguno lo visita.

Explicó que la única persona que lo apoyó fue un amigo que lo cuidó durante algún tiempo antes de llevarlo al hospital.

Su deseo, afirma, es encontrar un lugar donde pueda continuar su recuperación sin volver a enfrentar la soledad.

Llamado a familiares

Autoridades del Hospital General San Juan de Dios hicieron un llamado a familiares, amigos o personas que puedan tener información sobre pacientes que permanecen abandonados en hospitales para que se acerquen y contribuyan a brindarles una mejor atención y una alternativa de cuidado.

Las personas que tengan información pueden comunicarse a los teléfonos 3070-8445 y 2321-9191, extensión 6039, o escribir al correo electrónico trabajo.social@hospigen.gob.gt.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.