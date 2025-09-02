Acceso al aeropuerto La Aurora podría verse limitado por cierre de calles en la zona 13 y piden a viajeros anticipar su llegada

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) advirtió que el miércoles 3 de septiembre, a partir de las 17.00 horas, se desarrollará una actividad en la 7.ª avenida y 10.ª calle de la zona 13, frente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), lo cual podría afectar la circulación vehicular hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora.

La entidad recomendó a los pasajeros anticipar su llegada al aeropuerto con al menos dos horas adicionales, con el fin de evitar contratiempos y garantizar la puntualidad en la programación de los vuelos.

La zona 13 capitalina es uno de los sectores con mayor tránsito durante las horas pico, en especial en el corredor que conecta con el bulevar Liberación, avenida Hincapié y la calzada Atanasio Tzul, principales rutas de acceso a la terminal aérea. La presencia de eventos oficiales o actividades masivas suele provocar saturación en estos tramos.

Aunque la DGAC no especificó el tipo de actividad, se confirmó que será un acto programado frente al edificio del MAGA, lo que implica restricciones parciales de paso sobre al menos dos carriles de la vía.

La institución indicó que estará monitoreando el flujo vehicular y brindará información a través de sus canales oficiales. Asimismo, sugirió utilizar rutas alternas, como la calzada Roosevelt, avenida Bolívar y Periférico, para evitar congestionamientos.

Las autoridades recordaron que las aerolíneas cierran el registro de pasajeros entre 45 y 60 minutos antes de la salida de cada vuelo, por lo que exhortaron a los viajeros a programar su salida con tiempo suficiente.

