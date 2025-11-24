Acercamiento de un frente frío e ingreso de humedad marcarán el clima en Guatemala esta semana

El clima en el territorio nacional será variado del lunes 24 al viernes 28 de noviembre, aunque no se descartan bajas temperaturas, según el boletín del Insivumeh.

El pronóstico detalla que durante la semana habrá áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana y la noche, con poca nubosidad que alternará con condiciones parcialmente nubladas.

También existe la posibilidad de lloviznas o lluvias por la tarde y noche en regiones del norte al centro del país, a partir del miércoles.

Las lluvias previstas están asociadas al ingreso de humedad del Caribe y al acercamiento de un frente frío al Golfo de México.

Se espera un descenso de las temperaturas máximas del norte al centro del país desde el jueves 27 de noviembre.

Actualmente, las condiciones meteorológicas son favorables para que se registren heladas en los altiplanos central y occidental.

En la meseta central, que incluye la capital, se prevé niebla o neblina por la mañana, poca nubosidad alternando con parcialmente nublado, y posibilidad de lloviznas dispersas por la mañana y al final de la tarde, con mayor incidencia a partir del miércoles. Se espera ambiente soleado durante el día y frío por la noche y madrugada. A partir del jueves, el viento será del norte-noreste, moderado a fuerte (50 a 60 km/h).

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se esperan áreas con niebla por la mañana y noche, condiciones parcialmente nubladas desde el miércoles y posibilidad de lloviznas o lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde o noche. El viento tendrá dirección norte-noroeste, de ligero a moderado.

En las regiones del Pacífico, norte, valles del oriente y del Motagua, hay posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas.

Para leer más: Clima en Guatemala: temporada 2025 inicia con muertos, damnificados y alerta por frentes fríos

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.