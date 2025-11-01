Aeronáutica Civil se pronuncia tras quejas por falta de agua en el aeropuerto

Aeronáutica Civil se pronuncia tras quejas por falta de agua en el aeropuerto

Dependencia informó que restableció el servicio después de que se detectó una fuga en uno de los sótanos; líneas aéreas sugieren planes de contingencia.

(Foto: Hemeroteca PL)

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó este sábado 1 de noviembre que restableció por completo el servicio de agua en el Aeropuerto Internacional La Aurora, después de que usuarios reportaron la falta del líquido, principalmente en los sanitarios.

La dependencia informó que se detectó una fuga de agua en el sótano, lo que obligó a la interrupción del servicio.

Usuarios expresaron su molestia en las redes sociales por las condiciones antihigiénicas que la suspensión causó en la terminal aérea la mañana de este sábado, especialmente en los sanitarios del lugar.

De acuerdo con el comunicado, es una empresa externa la que se encarga de mantener ese servicio.

Plan de contingencia

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, dijo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que esa entidad recibió reportes de que no había agua desde el viernes último.

"Se sabe que cualquier cosa puede fallar en cualquier momento, pero se deben tener planes de accion inmediata para reaolver los problemas, más aun cuando se trata de entidades de servicio", expresó Rodas.

En junio, fallas eléctricas paralizaron los vuelos por varias horas en el aeropuerto y una inspección arrojó que el sistema de cableado se encuentra deteriorado, de acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Aeropuerto Internacional La Aurora AILA Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas Falta de agua 
