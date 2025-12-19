Aeropuerto La Aurora alcanzará su máxima capacidad el lunes con 10 mil pasajeros por hora

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó este viernes 19 de diciembre que el lunes próximo, el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) alcanzará su máxima capacidad operativa durante el horario comprendido entre las 11.30 y las 15 horas, cuando se espera atender a más de 10 mil pasajeros por hora.

Según Érick Uribio, administrador del AILA, se trata de un punto histórico para la terminal aérea, ya que se ocuparán las 18 posiciones de estacionamiento de aeronaves. Esta situación, explicó, obedece al incremento del tráfico aéreo propio de la temporada alta y ha sido previsto mediante la programación coordinada de vuelos junto con el equipo de operaciones aéreas y la torre de control.

“Vamos a llegar al punto máximo de atención en la terminal, tanto para visitantes como para pasajeros”, afirmó Uribio, quien destacó que esta situación refleja el crecimiento del turismo y el aumento del interés por visitar Guatemala.

Para atender la demanda, la DGAC indicó que se ha fortalecido la coordinación con distintas instituciones. El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Policía Municipal de Tránsito, Emetra y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) trabajarán de manera conjunta para facilitar tanto los controles migratorios como el tránsito en los alrededores del aeropuerto.

Uribio recomendó a los usuarios llegar con suficiente antelación, conforme a las indicaciones de cada aerolínea, para evitar aglomeraciones durante el periodo de mayor afluencia.

En cuanto al flujo de pasajeros, estimó que las aeronaves movilizarán entre 150 y 175 personas por vuelo, aunque aclaró que los datos exactos se conocerán en el momento del abordaje. En total, durante esas horas se prevé una presencia simultánea de más de 10 mil viajeros dentro de la terminal.

“Habrá mayor concentración de personas, pero el tránsito -aéreo- será fluido. Estaremos con todos los puntos de inspección habilitados”, aseguró.

Por parte de la seguridad aeroportuaria, dijo que más de 240 agentes estarán desplegados en los puntos de control. También se contará con personal adicional del IGM y la SAT, aunque no se detalló la cantidad exacta.

Respecto de los procedimientos aduaneros, dijo que la SAT implementó recientemente una versión simplificada de la declaración jurada anticipada del viajero. Este nuevo formato permite agilizar el ingreso al país, con asistencia disponible para quienes enfrenten dificultades al momento de completar el formulario.

Factores climáticos podrían modificar el flujo aéreo previsto

Uribio recordó que recientemente, debido a condiciones meteorológicas, varios vuelos programados para la mañana fueron desviados a aeropuertos alternos y regresaron al mediodía, lo que generó una ocupación parcial de las posiciones en la terminal capitalina.

En relación con otros aeródromos del país, la DGAC también reportó un incremento en la actividad. En el Aeropuerto Internacional Mundo Maya de Petén, por ejemplo, se ha fortalecido la infraestructura ante el aumento de vuelos nacionales y la afluencia de pasajeros.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

