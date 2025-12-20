Aeropuerto La Aurora operará al límite este lunes: Siga estas 10 recomendaciones para viajar sin estrés

El próximo lunes 22 de diciembre, el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) alcanzará su punto máximo de operación durante la temporada alta, especialmente entre las 11.30 y las 15 horas, cuando se prevé atender a más de 900 pasajeros por hora.

Ante este escenario, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emite una serie de recomendaciones para los viajeros que utilizarán la terminal aérea ese día.

Se estima que, en total, más de diez mil personas transitarán por el AILA durante el día, por lo que se ha reforzado la coordinación con instituciones como el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Provial y la Policía Municipal de Tránsito.

Según Érick Uribio, administrador del AILA, se trata de un momento histórico para la terminal aérea, ya que se utilizarán las 18 posiciones de estacionamiento de aeronaves. Esta situación responde al incremento de vuelos característico de la temporada alta y ha sido prevista mediante la coordinación entre el equipo de operaciones aéreas y la torre de control.

La DGAC explicó que, mientras el promedio diario de pasajeros es de ocho mil, el próximo lunes podrían llegar hasta diez mil usuarios.

Estas son las 10 recomendaciones para evitar contratiempos:

Anticípese más de lo habitual. Llegue con mayor tiempo de antelación al aeropuerto para evitar complicaciones ante posibles filas o retrasos en los filtros de seguridad. Lleve sus documentos en orden. Asegúrese de tener su pasaporte vigente, boletos y demás documentos requeridos por la aerolínea. Evite portar objetos prohibidos. Esto agiliza el paso por los controles de seguridad y previene decomisos o retrasos. Use las plataformas digitales. Las aerolíneas ofrecen opciones para adelantar el check-in y otros procesos desde su teléfono o computadora. Llene con tiempo su declaración ante la SAT. Puede hacerlo en línea hasta 72 horas antes de su vuelo internacional. Verifique la vigencia de su pasaporte. Es un requisito esencial. Asegúrese de que esté al día para evitar contratiempos al abordar. Mantenga comunicación con su aerolínea. Consulte de manera constante si hay cambios de itinerario o de puerta de embarque. Evite el uso de prendas con objetos metálicos. Esto facilitará su paso por el control de seguridad. Esté atento a la información de tránsito. Siga los reportes de Emetra y Provial sobre el acceso vehicular a la terminal. Confíe únicamente en canales oficiales. Consulte las redes sociales y sitios web de la DGAC y del AILA para obtener información confiable.

