Afición elogia a la Selección de Guatemala tras caída digna ante EE. UU. en la Copa Oro 2025

Luego de que la selección guatemalteca luchara hasta el final y cayera 2-1 frente a Estados Unidos en la semifinal de la Copa Oro 2025, aficionados de la Bicolor manifestaron en redes sociales su agradecimiento y respeto a los jugadores.

Un doblete de Diego Luna en la primera mitad marcó la diferencia, pese a que Olger Escobar ilusionó a Guatemala con un gol en el minuto 80.

Expresan gratitud

La usuaria de Facebook Luisiana Valladares escribió: “Se luchó hasta el último minuto. A pesar del marcador, no se dieron por vencidos y esta selección me gusta más. Me volvieron a ilusionar como cuando era niña. ¡Eso, mi Sele! Para que Estados Unidos hiciera perder tiempo, y el entrenador estuviera al pendiente del reloj, eso quiere decir mucho. Vamos por más.

Creemos más en nuestra selección porque ya vemos cambios. Gracias por esta ilusión, y ahora a esperar para jugar y llegar al Mundial. Es el mayor sueño de todos los chapines. Gracias, Sele, por dejar el corazón en ese estadio. Volverán con más garra y a callar muchas bocas que solo han servido para menospreciar. Pero todos los planes de Dios son perfectos, y sé que ahora se abrirán grandes caminos”.

J. E. Chicc publicó: “Esta selección me llena de orgullo. Tena hizo algo que ningún técnico ha hecho... A pesar de que tenemos una liga muy pobre, él armó el equipo y lo llevó lejos. ¡Gracias, Tena! El objetivo es el Mundial”.

Sheny López comentó: “Muy buen partido. Orgullosa de mi selección, nos representó como realmente somos: luchadores hasta el último momento. ¡Felicidades, chicos!”.

Shilda Mejía expresó: “Todos unos héroes, luchando con orgullo chapín. Me alegra que no fue goleada. Por uno... ¡Vamos, Guate! ¡Vamos, Sele! Siempre con orgullo chapín”.

Carlos Ricardo escribió: “Solo con el hecho de llegar a esas instancias ya son ganadores. Dios los bendiga y sigan adelante. Dios bendiga al profe Tena por poner en alto el nombre de Guatemala inmortal”.

Nivia del Rosario Milián Peláez publicó: “¡Vamos, Selección! Ustedes pueden. Felicitaciones por el esfuerzo que pusieron en la cancha. ¡Vamos con todo al Mundial! Hay esperanza”.

Jagui Piperaceo opinó: “Después de 30 años, llegar hasta ahí habla bien del proceso. Ojalá sigan adelante. Aunque muchos queremos hacerla de técnicos, elegir una alineación debe ser difícil en un torneo internacional. ¡Vamos, patojos y profe Tena, estamos con ustedes hasta el final!”.