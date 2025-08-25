Comunitario
Agentes de Tránsito de la PNC frustran carreras clandestinas en la zona 13 y aplican 53 sanciones
Agentes del Departamento de Tránsito realizaron una intervención sorpresa para prevenir carreras clandestinas y detectar conductores en estado de ebriedad.
Agente de Tránsito inspecciona una motocicleta sin placa, consignada durante el operativo relámpago en el bulevar del Aeropuerto La Aurora, zona 13. (Foto Prensa Libre: @DTransitoPNC)
Un operativo sorpresa realizado el domingo 24 de agosto por agentes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con la Comisaría 13, dejó como resultado 53 multas de tránsito, dos motocicletas consignadas y cinco licencias vencidas retenidas en el bulevar del Aeropuerto La Aurora y en el Mercado de Artesanías, zona 13 capitalina.
Según informaron las autoridades, durante la intervención también fue remitido al juzgado un piloto por conducir en estado de ebriedad, una falta que pone en riesgo a los peatones y demás automovilistas que circulan por el área.
Los operativos, catalogados como “relámpago”, consisten en intervenciones breves y focalizadas que permiten a los agentes detectar infractores en puntos con alta incidencia de carreras ilegales o circulación irregular.
En esta ocasión, el despliegue tuvo como objetivo disuadir la realización de competencias clandestinas, que vecinos del sector han denunciado en reiteradas ocasiones.
Además de las sanciones impuestas, se identificaron conductores que no portaban documentos obligatorios, como placas o tarjeta de circulación, lo que llevó a la consignación inmediata de sus vehículos, de acuerdo con la normativa vigente.
Medidas preventivas
Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de un plan más amplio para recuperar el orden en sectores de alta circulación vehicular, especialmente durante fines de semana y horarios nocturnos, cuando suelen registrarse más incidentes viales relacionados con el consumo de alcohol.
La PNC hizo un llamado a los automovilistas a respetar las normas de tránsito y recordó que conducir bajo los efectos del alcohol puede derivar en sanciones administrativas y penales.
