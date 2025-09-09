Agujero en el asfalto complica el tránsito en la ruta al Pacífico y la calzada Aguilar Batres

Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que este martes 9 de septiembre se registran "serias complicaciones" en la calzada Raúl Aguilar Batres, en el sector de la 45 calle.

Recordó que el lunes, en ese punto, hubo trabajos y, al final, fue sellado un agujero en el asfalto; sin embargo, por las lluvias se formó de nuevo, lo que obliga al cierre de uno de los carriles.

Quevedo añadió que el cierre se registra en dirección norte, lo que impacta el tránsito desde el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico hacia la capital.

También afecta la circulación desde El Búcaro hacia el bulevar del Cenma y la incorporación a la calzada Aguilar Batres.

Según Quevedo, algunos vehículos han pasado sobre el agujero y han sufrido daños en los neumáticos.

El agujero también afecta el tránsito al sur desde la calzada Aguilar Batres y 46 calle. Los retornos detienen la movilidad vehicular al sur en Cenma, km 13, km 15 y km 17, el túnel, añadió la PMT.

Mientras tanto, en el bulevar El Frutal se reporta alta carga vehicular porque continúan los trabajos a un costado del puente Tubac.

Mynor Espinoza, portavoz de la Municipalidad de Mixco, informó que un bus extraurbano se accidentó en el kilómetro 20 de la ruta a Ciudad Quetzal, lo que afecta el paso en un carril.

La PMT de Santa Catarina Pinula reporta un tráiler encunetado en la calle principal hacia la aldea El Carmen y la Cuchilla del Carmen, en el área de Las Tinajas. Grúas trabajan para retirar el automotor y agilizar la circulación.

Agujero en Aguilar Batres al norte también afecta el #TransitoVN al sur desde Aguilar Batres y 46 calle.

Los retornos detienen la movilidad vehicular al sur en Cenma, km 13, km 15 y km 17 el túnel.

