Alejandro Giammattei afirma que podrían vacunar entre 75 mil y 100 mil personas diarias, pero no hay vacunas

El presidente Alejandro Giammattei asegura que podrían vacunar de 75 mil a 100 mil personas diarias. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

El presidente Alejandro Giammattei aseguró este jueves 27 de mayo que el Ministerio de Salud tiene la capacidad de abrir 548 centros de vacunación y aplicar entre 75 mil y 100 mil dosis diarias; sin embargo, Guatemala no cuenta con suficiente medicamento para soportar ese ritmo y sectores afirman que el recurso humano es insuficiente.

La primera dosis de la vacuna contra el coronavirus se aplicó en Guatemala el 25 de febrero último y, desde entonces, el país ha recibido 708 mil 200 dosis, de las cuales hasta este jueves se habían aplicado 429 mil 959 (385 mil 620 de primera dosis y 44 mil 339 de esquema completo), lo que significa que en existencia solo hay 278 mil 241.

También lea: Este es el registro de guatemaltecos vacunados contra el covid-19 en el extranjero, según el Laboratorio de Datos



“Tenemos capacidad para abrir 548 centros de vacunación y poner entre 75 mil y 100 mil vacunas al día si las tuviéramos, pero es fácil echarle el muerto al Gobierno, cuando la miopía no deja ver lo que sucede en otros países”, dijo el mandatario durante la presentación del primer informe de rendición de cuentas del Ejecutivo.

Al ritmo que el mandatario dice que podrían vacunar, las 278 mil 241 dosis solo alcanzarían para tres días, si se aplican 75 mil diarias. Y Aunque Giammattei dice que pueden incrementar la capacidad de vacunación, reconoce que no tienen suficientes vacunas para hacerlo.

“Hemos hecho el esfuerzo para conseguir las vacunas que se comenzaron a negociar el año pasado. Poco a poco se ha puesto lo que ha venido y hemos llegado a superar las 19 mil personas diarias vacunadas”, agregó el mandatario.

Además, justificó la falta de vacunas con la demanda que ha tenido a escala mundial y dijo que algunos países han acaparado el medicamento.

“No es culpa del presidente que 10 países hayan acaparado el 75 por ciento de las vacunas, mientras otros 200 países luchan por conseguir el otro 25 %. Hay países chiquitos en donde no nos han caído vacunas. En Andorra dije que no es justo porque hay países que han comprado de más y no donan o venden a países que lo necesitan. Es difícil conseguir las vacunas por la situación que está pasando India”, dijo Giammattei.

El mandatario afirmo que la población no acude a vacunarse por varias razones y que el porcentaje de asistencia es bajo.

“No es culpa del presidente que las personas no se registren, porque tienen miedo de vacunarse. Hay gente que critica que no tenemos vacunas, pero ¿qué porcentaje de la gente se ha ido a vacunar? El porcentaje de personas mayores de 70 años es demasiado bajo, no porque no haya vacunas, sino porque han tomado la opción de no querer (vacunarse)”, agregó.

También lea: Vacunados completamente contra el covid-19 podrán ingresar a Guatemala por aeropuerto sin presentar prueba de diagnóstico



El presidente además dijo que “si la semana entrante nos vinieran millones de dosis, no tendríamos millones de personas dispuestas a vacunarse”, al hacer referencia a que hay municipios donde ninguna persona se ha inscrito. “No es mi chance llevar a las personas a vacunarse”, criticó.

No hay capacidad

En tanto, Óscar Chávez, integrante del Laboratorio de Datos, asegura que la solución no está en la apertura de más centros de vacunación y que la lentitud en el proceso de vacunación radica en la falta de capacidad del Gobierno para sacar adelante lo que define como la política de Estado más importante en estos momentos.

“No hay capacidad humana y lo que puede pasar es que se debilite el sistema de Salud, porque se trabaja con el mismo personal que atiende a los pacientes”, dijo Chávez.

También lea: El turismo cae en desesperación: “No sé qué información le llega al presidente, esto es una bomba de tiempo”



Además, se pregunta por qué si el Gobierno tiene la vacuna no la aplica, pues “esa sería la mejor noticia para Guatemala”.

Afirmó que la falta de vacuna “es culpa del gobierno”, porque empezaron a gestionarla hasta enero pasado y no desde el año anterior como ellos dicen.

“Cómo piensa el presidente (Giammattei) poner cien mil vacunas diarias si no tienen congeladores para la Sputnik. Si ahorita Sputnik enviara tres millones de vacunas se vencerían”, agregó Chávez, quien insiste en que el Gobierno debe cambiar de estrategia.

Ha costado vidas

La vacunación es lo ideal para alcanzar la inmunidad de rebaño, sin embargo, con poco más de 44 mil personas con el esquema completo alcanzar este objetivo se ve muy lejano.

Los problemas para echar a andar el plan de vacunación se veían venir al recordar cómo el Gobierno manejó la pandemia, afirman expertos en salud: con un cuestionado manejo de los datos, escasez de pruebas y constantes rotaciones en la cúpula de Salud.

En cuanto a la compra del fármaco, Guatemala pareció confiarse del mecanismo Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una alianza para proveer de vacunas equitativamente a los países de ingresos medios y bajos y garantizarles la vacunación de al menos el 20% de su población.

También lea: “Nos mandaron a un lugar en el que no había nadie”: poblador de Cubulco narra la odisea de vacunar a su padre contra el coronavirus



En noviembre del 2020 las autoridades informaban que se habían hecho negociaciones para adquirir más de seis millones de dosis para inmunizar a tres millones de guatemaltecos. Quizás esa confianza hizo que no se buscaran más acercamientos —al menos no se dieron a conocer— con más proveedores.

Para entonces, otros países de la región ya se adelantaban. El 3 de octubre, Costa Rica ya había firmado un convenio con Pfizer y BioNTech para el suministro de vacunas que por esos días estaba por ser aprobada.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele destacaba que desde junio se hacían negociaciones con cuatro farmacéuticas, incluida Astra Zeneca, cuya vacuna es una de las que se han proveído bajo el mecanismo Covax. Los salvadoreños no se confiaron de la OPS y negociaron de manera bilateral.

Otro aspecto que Salud no trabajó con antelación fue el Plan nacional de vacunación, que presentó hasta un mes después de haberse aprobado la Ley para la compra de las vacunas. El Comité de Coordinación Nacional para la Vacunación se había establecido desde el 23 de noviembre.

También lea: Guatemala limita el ingreso de extranjeros que estuvieron 14 días antes en Brasil, Reino Unido y Sudáfrica (a menos que estén vacunados)



Con este plan, Salud espera vacunar a 10.5 millones de guatemaltecos este año. En el documento de 37 páginas se habla de la necesidad de fortalecer la infraestructura nacional existente, y de la capacitación, no contratación, de personal.

Para colmo de males, debido a la enorme demanda mundial, el Ministerio de Salud ha tenido que enfrentar retrasos para el envío de vacunas por parte de la fabricante rusa. El problema es que ya se pagó el 50% de las dosis (Q614.5 millones) y el resto ya está comprometido, lo que significa que en estos momentos no hay más recursos para negociar con otras farmacéuticas.

Plan improvisado

Aunque Guatemala ya ha recibido más de 700 mil vacunas, entre compradas y donadas, no ha sido capaz de aplicarlas ágilmente.

Según el plan, la primera parte de la población a vacunar serían los mayores de 70 años, pero hubo poca respuesta y el Ministerio tuvo que ampliar el rango de edad para mayores de 60. Esto ocurrió porque —otra vez—, sin preverlo a tiempo, no se elaboró un plan de comunicación para incentivar a los adultos mayores a vacunarse.

“Armaron un plan de vacunación, lo publicaron, pero no hicieron una planificación de identificación de brechas, personal y presupuesto para implementarlo”, cuestionó la diputada Lucrecia Hernández.

También lea: Las fallas que hacen lenta la vacunación contra el covid-19 en Guatemala



El desconocimiento de los beneficios de vacunarse o los lugares a dónde acudir sigue siendo muy grande, sobre todo en áreas rurales, incluso tan cercanas a la capital como San Juan Sacatepéquez. A los adultos mayores les llega cualquier bulo o mensaje, menos alguno del Ministerio de Salud. El problema es peor en áreas indígenas donde predominan los idiomas mayas.

En este aspecto también se puede ver improvisación, dicen los expertos.

La semana pasada, la ministra de Salud afirmó que el plan nacional de comunicación aún estaba pendiente de ser aprobado.

Con todo, los guatemaltecos esperan que el día que lleguen las vacunas no se tropiecen con fallos en el manejo por la cadena de frío, algo que Salud ha asegurado que no pasará.

Con información de Sergio Morales Rodas