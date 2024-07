El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, presentó una inconstitucionalidad en contra del reglamento que ordena la separación de basura a partir del 11 febrero del 2025. La Corte de Constitucionalidad (CC), no otorgó la suspensión provisional de los artículos señalados por el alcalde.

Siero solicitó que se suspendieran los artículos 1, 12, 13, 49, 52, 53 y 54. En estos se refiere a los entes sujetos, la fecha en la que entra en vigencia la ley, la clasificación y las sanciones. Con la decisión de la CC queda en pie que el reglamento deberá empezar a ser aplicado en el país en seis meses.

La votación de la CC fue tres votos en contra de la inconstitucionalidad que pidió la Anam y dos a favor de esta. El reglamento obliga a las 340 municipalidades a aplicar el reglamento, a velar la aplicación y a colaborar para educar a la población respecto a tema.

"Este tema afecta no solo a las municipalidades, sino también afecta directamente a la población, porque de nada sirve que se separe la basura en las casas y después en el camión de basura se va a volver a juntar todo porque no existen las plantas de separación de basura para poder atender eso", sostiene Siero, quien añadió que se continuará buscando obtener la inconstitucionalidad en la decisión definitiva.

La clasificación se divide en primaria, secundaria y secundaria extendida. El artículo 12, de los impugnados por el jefe edil, ordena que sean separados los desechos entre orgánico e inorgánico; también en orgánico, reciclable (papel y cartón, vidrio, plástico, metal y multicapa) y no reciclable; además, habilita a las municipalidades a aplicar una clasificación extendida para materiales que no entren en las ya establecidas.

También regula a quienes recolectan basura, pues establece que se deben de limpiar los vehículos que transportan los desechos diariamente, deben tener ventilación y los municipios deben contar con espacios donde se estacionen los automotores con ventilación y que los lixiviados sean tratados correspondientemente.

El jefe edil y presidente de la Anam sostiene que no se cuenta con la infraestructura necesaria para el manejo de desechos sólidos en la manera en la que lo solicita el reglamento, y que ninguna entidad en Guatemala tiene la capacidad de cumplirlo.

"No son las municipalidades, no hay ningún lugar en el país que tenga una planta de tratamiento de desechos sólidos. Lo que hay son, yo no me animaría ni siquiera a llamarlos sanitarios, hay rellenos, nada más van a tirar la basura a un barranco. Para poder cumplir con eso hay que construir las plantas de tratamiento de separación de basura y para poderla construir lleva tiempo y lleva dinero", puntualizó.

Según la información oficial que se divulgó en su momento, por año y medio el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) socializaría un plan de adaptación, pero hasta el momento no se conocen las acciones que se han tomado al respecto. Según Siero, desde la cartera no se ha puesto en marcha ningún plan de adaptación.

Acuerdos y alternativa

La Anam presentó al mismo tiempo dos inconstitucionalidades en contra de leyes ambientales. La inconstitucionalidad por el manejo de desechos sólidos y otra para la de manejo de aguas residuales; esta última acción sí la ganó ante la CC.

Según explicó Siero, antes de accionar ante la CC, se acercó a la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, le expuso sus inquietudes y ella ofreció buscar una alternativa para aplicar la ley. A cambio, la Anam retiraría las acciones legales.

Siero sostiene que no se cumplió lo ofrecido por la ministra de Ambiente, por lo que seguirán la batalla legal.

"Nosotros nos reunimos con ella el 22 de mayo y quedamos en que nosotros retiramos la inconstitucionalidad y que ella, a más tardar el 30 de mayo presentaba la nueva propuesta de estos dos acuerdos, los cuales no fueron presentados", declaró Siero.

La Anam, además, presentó una iniciativa de ley la última semana de mayo que busca crear un Fondo Verde de Q200 millones al año alimentado por los saldos de caja. Esta iniciativa recibió el visto bueno de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso el pasado 25 de junio, un mes después de haber sido presentada.

En la iniciativa, el Fondo será manejado por el Marn para implementar planes y programas vinculados con el manejo de los desechos sólidos y saneamiento ambiental. También podrá ejecutar obras de infraestructura que cumplan con dichos propósitos.

"Solo es para proyectos de drenajes, y solo para proyectos de tratamiento de basura, pero lo más importante del Fondo es que es capaz de recibir apoyo internacional para conseguir más dinero", explicó Siero.

Se solicitó una postura oficial de la cartera de Ambiente, pero no se obtuvo para el cierre de esta nota.