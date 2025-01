Anuncian cuándo será la Caravana del Zorro 2025 y presentan playera conmemorativa

La frase "Zorros Peregrinos", acompañada de la imagen del Cristo Negro de Esquipulas, forma parte del diseño de la playera que los motociclistas podrán adquirir para participar en la edición 64 de la Caravana del Zorro, que será el próximo 1 de febrero.

Como cada año, se espera la participación de miles de peregrinos que utilizan su motocicleta para recorrer más de 200 kilómetros desde la Plaza de la Constitución hasta la Basílica de Esquipulas, Chiquimula, y venerar al Cristo Negro. Participar en la caravana se ha convertido en una tradición familiar.

“Muchas personas van por primera vez a este viaje y regresan con toda la ilusión de seguir viajando con nosotros. He visto personas que me acompañan, crecen sus hijos y ahora van los hijos y los nietos. Esto ha sido una evolución familiar”, destacó Eddy Villa de León, el “Zorro mayor”.

Resaltó la importancia de la fe para el desarrollo de esta peregrinación sobre ruedas.

“Lo más importante es la fe que nos mueve a nosotros las multitudes para poder llegar a darle gracias al Señor de Esquipulas y sobre todo pedir por Guatemala, la paz en Guatemala que es lo que más necesitamos”, expresó.

Para esta edición, don Eddy Villa de León hizo un llamado a los participantes para que implementen medidas de seguridad vial, personal y de equipo; además, atender las recomendaciones de las autoridades de tránsito.

Recomendaciones

“Respetemos las leyes de tránsito, respetemos a las autoridades. Respetémonos unos a otros, porque no vamos solos en la ruta, vamos entre amigos y algún accidente puede ser fatal para todos. Recordar el uso del casco, no beber porque el alcohol no es compatible con el volante y no subir más de dos personas a las motocicletas”, recomendó en la conferencia de prensa este jueves 9 de enero.

Se informó que a partir de las 14 horas del viernes 31 de enero, los peregrinos podrán llegar a la Plaza de la Constitución donde se iniciarán los preparativos para la salida de la caravana que saldrá en las primeras horas del sábado 1 de febrero luego de un acto protocolario.

Organizadores indicaron que posteriormente darán a conocer el plan operativo institucional con toda la logística que se implementará para garantizar que el desarrollo del evento transcurra sin dificultades, permitiendo que todos los peregrinos cumplan el recorrido y visiten al Cristo Negro.