Arévalo propone fondo de indemnización para víctimas de sismos en Santa María de Jesús

A más de dos meses de que una poderosa secuencia de sismos de hasta 5.6 grados dejara incomunicados a miles de vecinos de Santa María de Jesús, Sacatepéquez o, con viviendas colapsadas, carencia de agua y electricidad, el presidente Bernardo Arévalo anunció este miércoles 10 de septiembre una iniciativa de ley para crear un fondo de indemnización dirigido a las familias afectadas.

La serie sísmica comenzó el pasado 8 de julio con temblores que alcanzaron entre 5.2 y 5.6 grados de magnitud, seguido por cientos de réplicas que mantuvieron en alerta roja a la población. Santa María de Jesús ha sido uno de los municipios más golpeados. Sus carreteras están parcialmente bloqueadas por derrumbes y socavones, lo que impide el acceso vehicular y mantiene a la comunidad prácticamente aislada.

El impacto ha sido devastador: al menos 7 personas perdieron la vida, entre ellas un menor de 13 años; muchas viviendas —en especial construidas en adobe— sufrieron daños graves; el agua potable fue interrumpida y los pobladores debían esperar hasta 12 horas para abastecerse. El templo de El Calvario, declarado patrimonio cultural, también tuvo daños irreversibles.

"La secuencia no ha concluido", advierten las autoridades, pues incluso semanas después siguen registrándose movimientos, como uno reciente de 3.3, lo que dispuso a la población a mantener la alerta y adaptarse a una crisis prolongada.

En este contexto, durante una reunión con representantes comunitarios de los cuatro cantones de Santa María de Jesús, el presidente Bernardo Arévalo planteó una respuesta estructurada y con diálogo permanente.

“En los próximos días estaremos presentando una iniciativa de ley al Congreso de la República en donde estaremos estableciendo un fondo para poder indemnizar a las familias cuyas casas han sido damnificadas”, afirmó el mandatario.

Agregó que dicha iniciativa permitirá canalizar recursos del Ministerio de Comunicaciones hacia un mecanismo específico para reparaciones o reconstrucciones: “Autorizar al gobierno a tomar una cantidad de fondos que están disponibles para temas de vivienda y canalizarlos para indemnizar a las personas que han sido afectadas”.

Asimismo, el mandatario anunció el establecimiento de una mesa de trabajo liderada por la gobernadora de Sacatepéquez. “Esta mesa dará seguimiento a la implementación tanto de este sistema de indemnización como de otras medidas. Permitirá una interlocución directa entre los pobladores y el gobierno”.

Finalmente, Arévalo resaltó que el censo de viviendas afectadas ya fue completado y validado por los propios damnificados y comunidades: “Existe en este momento ya un censo de todas y cada una de las casas que han sido dañadas, firmado por los afectados, será la base para los futuros desembolsos”.

