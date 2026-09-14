Así estará el clima en Guatemala el 15 de septiembre y durante el resto de la semana

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Así estará el clima en Guatemala el 15 de septiembre y durante el resto de la semana

El Insivumeh compartió el boletín en que detalla, por región, cuáles serán las temperaturas máximas y la posibilidad de lluvias del 14 al 18 de septiembre.

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CLIMA EN GUATEMALA

Calor y lluvias prevé el Insivumeh en Guatemala del 14 al 18 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Axel Vicente)

El boletín del Insivumeh detalla cómo estará el clima en Guatemala esta semana, que abarca el 15 de septiembre, celebración de la Independencia.

De acuerdo con la información, del 14 al 18 de septiembre las lluvias previstas se asocian con condiciones locales por el ingreso de humedad de ambos litorales, altas temperaturas e inestabilidad en el Pacífico.

Además, existen condiciones favorables para que se registren tormentas locales severas.

También habrá áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y de la noche, y ambiente cálido y húmedo durante el día.

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El pronóstico no descarta lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y la noche en el territorio nacional.

Asociado con las lluvias que se pronostican para esta semana, no se descarta que puedan registrarse crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y lahares en la cadena volcánica.

En la meseta central, que incluye la capital, se prevé poca nubosidad alternando con nublados parciales y ambiente cálido durante el día. Tras el incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche, habrá posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica.

El viento será del nordeste, ligero a moderado, con posibilidad de cambiar al sur durante la tarde. En la capital, las temperaturas máximas estarán entre 28 °C y 30 °C. En el altiplano central y occidental, entre 25 °C y 30 °C.

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Para las regiones del Pacífico se prevé poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado, ambiente cálido y húmedo, e incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche, con posibilidad de lluvias moderadas y actividad eléctrica. El termómetro podría marcar entre 35 °C y 37 °C.

En la región del Motagua y los valles del Oriente habrá niebla matutina, poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo durante el día. Además, habrá incremento y desarrollo de nubosidad, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas con actividad eléctrica. Las temperaturas máximas estarán entre 37 °C y 39 °C.

Para ver más: Video: captan el momento exacto en que un trueno cae en los alrededores de la zona 4 de la capital

Para Petén, el pronóstico es de cielo parcialmente nublado alternando con poca nubosidad, lloviznas o lluvias dispersas con actividad eléctrica durante la tarde y la noche. El termómetro podría marcar entre 36 °C y 38 °C.

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte habrá niebla durante las primeras horas de la mañana y de la noche, cielo parcialmente nublado alternando con poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo.

También se prevén lloviznas o lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y la noche. Las temperaturas máximas oscilarán entre 29 °C y 35 °C.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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