Partido político XGuate celebra su primera asamblea y elige a Edmond Mulet como secretario general

Guatemala

Partido político XGuate celebra su primera asamblea y elige a Edmond Mulet como secretario general

El partido XGuate – Por Guate – celebró este domingo 4 de octubre su primera Asamblea General Ordinaria, en la que Edmond Mulet fue elegido secretario general y se integraron el Comité Ejecutivo Nacional y los órganos permanentes de la organización política.

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

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El partido político XGuate (Por Guate) realizó este domingo 4 de octubre su asamblea general ordinaria en la que Edmond Mulet fue elegido como secretario general. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila.

El partido XGuate – Por Guate – celebró este domingo 4 de octubre su primera Asamblea General Ordinaria, con la que marca el inicio formal de las actividades de la organización política.

Durante la asamblea fue elegido Edmond Mulet como secretario general, junto con el Comité Ejecutivo Nacional y los órganos permanentes de la organización. Junto con Mulet fueron elegidos Elder Roberto Martínez como secretario general adjunto I; Diana Jazmín García Sandoval, secretaria general adjunta II; Estuardo Rafael Martínez Alva, secretario general adjunto III, y William Eduardo Pérez Orellana, general adjunto IV. Como secretario de Actas fue elegido José Luis García Cifuentes, y en la Secretaría de Finanzas, Juan Adolfo López Valle.

También fue elegida Flaminia María Villagrán Sandoval en la Secretaría de la Mujer, así como el exdiputado por el partido Vos Aldo Iván Dávila Morales como secretario de Acción Política.

Durante la actividad, Mulet señaló que una de las prioridades de su partido será fortalecer su organización desde las comunidades y ampliar la participación de personas de distintos sectores, más allá de las estructuras políticas tradicionales.

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“Gobernar requiere capacidad y honestidad. No quiero gente que llegue al Gobierno a servirse con la cuchara grande. Quiero gente que llegue a servir”, aseguró.

El partido también reiteró que no presentará candidatos a diputados por el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y que no promoverá la reelección de ningún diputado de la actual legislatura del Congreso.

Mulet también indicó que la construcción del partido deberá acompañarse de controles internos estrictos sobre quienes busquen incorporarse a sus filas y sobre el origen del financiamiento político.

En su discurso también hizo énfasis en la seguridad y la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado.

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“En Guatemala el crimen organizado ha penetrado a lugares inimaginables, tanto que ha cooptado el Estado, y la única forma de rescatar el país es enfrentar de frente y con valor estas estructuras. Con el narcotráfico y el crimen organizado no se negocia”, aseguró Mulet, quien además indicó que para combatir estas estructuras se debe fortalecer a la Policía Nacional Civil, recuperar el sistema penitenciario, mejorar la capacidad de investigación y perseguir el dinero que sostiene al crimen organizado.

En cuanto a su propuesta, aseguró que el principal eje es recuperar la capacidad del Estado para responder a los problemas cotidianos de los guatemaltecos. Indicó que la seguridad, la educación y la salud son asuntos primordiales, junto con la generación de empleo, la infraestructura, la reducción de trámites y mejores condiciones para la inversión y el sector productivo.

ESCRITO POR:

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

Carlos Gómez

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

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Lot Álvarez

Posproductor de Guatevisión con más de 20 años de experiencia en producción audiovisual especializado en narrativa audiovisual y nuevas plataformas digitales.

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