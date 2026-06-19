Así estará el clima en Guatemala este fin de semana: calor durante el día y posibles lluvias por la tarde

Comunitario

Así estará el clima en Guatemala este fin de semana: calor durante el día y posibles lluvias por la tarde

Ambiente cálido y posibilidad de lluvias pronostica el Insivumeh para el fin de semana del 20 y 21 de junio.

|

time-clock

CLIMA EN GUATEMALA

Guatemala tendrá calor y posibles lluvias el 20 y 21 de junio. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Para este fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de junio, el Insivumeh pronostica lluvias y temperaturas de hasta 40°C en Guatemala.

Durante el día se prevén áreas con niebla en las primeras horas de la mañana y de la noche, así como un ambiente cálido y húmedo.

También se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica desde las regiones del sur hacia el centro del país durante la tarde y la noche.

Según el Insivumeh, las lluvias pronosticadas para este fin de semana se asocian con condiciones locales, el ingreso de humedad de ambos litorales y el paso o acercamiento de ondas del este.

EN ESTE MOMENTO

AME994. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 04/07/2023.- Un integrante de la Junta Electoral Departamental muestra una boleta impugnada durante la segunda audiencia de revisión de escrutinio de las pasadas elecciones generales, hoy, en Ciudad de Guatemala. La agrupación política Vamos, del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, exigió este martes un recuento de votos manual en la revisión de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio, mientras fiscales de otros partidos han rebatido su postura. Es por ello que las juntas electorales de los 22 departamentos del país centroamericano se reunieron este martes para cumplir con la resolución y revisar las actas de votación que pudieran ser impugnadas. EFE/ Edwin Bercián

Elecciones 2027: Viejos actores políticos impulsan comités para competir desde nuevos partidos políticos  

Right
Torres de electricidad 6 Hemeroteca PL

Más de 41 proyectos energéticos de generación y transmisión peligran por requisitos municipales

Right

En la región del Motagua y los valles de Oriente habrá poca nubosidad, alternando con períodos parcialmente nublados, además de ambiente cálido y húmedo durante el día.

Luego se prevé un incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas y actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 38°C y 40°C.

Para las regiones del Pacífico también se espera ambiente cálido y húmedo durante el día. Además, podrían registrarse lluvias moderadas acompañadas de actividad eléctrica. El viento soplará del suroeste, ligero. El termómetro podría marcar entre 34°C y 36°C.

Para leer más: Clima en Guatemala: Cuál es la explicación del Insivumeh sobre la escarcha que se formó en El Tejar por caída de granizo

Mientras tanto, en la meseta central, incluida la capital, habrá poca nubosidad, alternando con períodos parcialmente nublados, y ambiente cálido y húmedo. No se descartan lloviznas o lluvias con actividad eléctrica. El viento predominará del sur y suroeste, de ligero a moderado, durante la tarde.

LECTURAS RELACIONADAS

Las cosechas de milpa de maíz se han perdido, por lo menos el 50% de las cosechas sembradas a lo largo del corredor seco se han perdido, debido a la canícula la cual la sequía a dejado grandes perdidas en la agricultura del pais; Por ejemplo el cambio climatico a hecho que en otras comunidades lluvia, han provocado inundaciones como Panzos, Alta Verapaz, lo cual contribuyó que los ríos se desbordaran En la imagen , Un vecino camina por las pérdidas de maíz que dejó el desborde del río Polochic Foto: Edwin Bercián

El Niño reducirá en un tercio las lluvias este año, según el Insivumeh

chevron-right
LLUVIAS, QUETZALTENANGO

Fuertes lluvias afectan varias regiones de Guatemala y provocan daños en cultivos de Quetzaltenango

chevron-right

Para la capital, las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 29°C; en el altiplano central y occidental, entre 24°C y 30°C.

La región Norte, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte registrarán ambiente cálido y húmedo, con posibilidad de lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y la noche. Las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 40°C.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Calor en Guatemala Clima en Guatemala época de lluvias Insivumeh Lluvias en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM