Así estará el clima en Guatemala este fin de semana: calor durante el día y posibles lluvias por la tarde

Para este fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de junio, el Insivumeh pronostica lluvias y temperaturas de hasta 40°C en Guatemala.

Durante el día se prevén áreas con niebla en las primeras horas de la mañana y de la noche, así como un ambiente cálido y húmedo.

También se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica desde las regiones del sur hacia el centro del país durante la tarde y la noche.

Según el Insivumeh, las lluvias pronosticadas para este fin de semana se asocian con condiciones locales, el ingreso de humedad de ambos litorales y el paso o acercamiento de ondas del este.

En la región del Motagua y los valles de Oriente habrá poca nubosidad, alternando con períodos parcialmente nublados, además de ambiente cálido y húmedo durante el día.

Luego se prevé un incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas y actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 38°C y 40°C.

Para las regiones del Pacífico también se espera ambiente cálido y húmedo durante el día. Además, podrían registrarse lluvias moderadas acompañadas de actividad eléctrica. El viento soplará del suroeste, ligero. El termómetro podría marcar entre 34°C y 36°C.

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Mientras tanto, en la meseta central, incluida la capital, habrá poca nubosidad, alternando con períodos parcialmente nublados, y ambiente cálido y húmedo. No se descartan lloviznas o lluvias con actividad eléctrica. El viento predominará del sur y suroeste, de ligero a moderado, durante la tarde.

Para la capital, las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 29°C; en el altiplano central y occidental, entre 24°C y 30°C.

La región Norte, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte registrarán ambiente cálido y húmedo, con posibilidad de lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y la noche. Las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 40°C.

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