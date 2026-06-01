Fuertes lluvias afectan varias regiones de Guatemala y provocan daños en cultivos de Quetzaltenango

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Fuertes lluvias afectan varias regiones de Guatemala y provocan daños en cultivos de Quetzaltenango

Fuertes lluvias se reportaron en algunos departamentos de Guatemala este lunes 1 de junio.

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LLUVIAS, QUETZALTENANGO

Río se desborda en San Carlos Sija tras las fuertes lluvias. (Foto Prensa Libre: captura de video de Meteorología GT)

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, asociado con el paso de ondas del este y la inestabilidad en ambos litorales, se registran lluvias en distintas zonas de Guatemala este lunes 1 de junio.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que se registran nublados, lluvias y actividad eléctrica en algunos lugares del departamento de Guatemala, el sur de Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos y Totonicapán.

Además, se reportan nublados parciales en la bocacosta, el occidente y el altiplano central.

Remarcó que las condiciones atmosféricas favorecerán tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo, principalmente en sectores montañosos o volcánicos.

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La página Meteorología GT informó que una tormenta con granizo causó daños en cultivos entre Sibilia y San Carlos Sija, Quetzaltenango.

Para leer más: Del calor de 41 grados a lluvias intensas: lo que prevé el Insivumeh para Guatemala del 1 al 5 de junio

En las imágenes compartidas se observan plantaciones dañadas por el granizo.

También informó sobre el desbordamiento de un río en San Carlos Sija.

Asimismo, se han reportado fuertes lluvias en la capital, Mixco y Boca del Monte, Villa Canales.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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