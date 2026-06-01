Fuertes lluvias afectan varias regiones de Guatemala y provocan daños en cultivos de Quetzaltenango

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, asociado con el paso de ondas del este y la inestabilidad en ambos litorales, se registran lluvias en distintas zonas de Guatemala este lunes 1 de junio.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que se registran nublados, lluvias y actividad eléctrica en algunos lugares del departamento de Guatemala, el sur de Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos y Totonicapán.

Además, se reportan nublados parciales en la bocacosta, el occidente y el altiplano central.

Remarcó que las condiciones atmosféricas favorecerán tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo, principalmente en sectores montañosos o volcánicos.

La entidad pidió precaución por la posible crecida de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa y daños en la red vial.

La página Meteorología GT informó que una tormenta con granizo causó daños en cultivos entre Sibilia y San Carlos Sija, Quetzaltenango.

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En las imágenes compartidas se observan plantaciones dañadas por el granizo.

También informó sobre el desbordamiento de un río en San Carlos Sija.

Asimismo, se han reportado fuertes lluvias en la capital, Mixco y Boca del Monte, Villa Canales.

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