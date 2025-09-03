Avión con 161 personas declara emergencia en el aire y aterriza sin novedad en La Aurora

Una aeronave procedente de Miami, Estados Unidos, declaró urgencia en el aire antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional La Aurora, debido a fallas en las superficies de vuelo, es decir, en los dispositivos que forman parte del ala del avión, como flaps, slots y spoilers, informó este miércoles 3 de septiembre la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

A bordo viajaban 161 personas, entre pasajeros y tripulantes, quienes resultaron ilesas y se encuentran en buen estado.

El incidente ocurrió la mañana de este martes. El avión logró aterrizar sin novedad a las 11.36 horas, tras una maniobra controlada y bajo la supervisión de la Torre de Control, el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), Operaciones Aéreas (OPS) y la Unidad de Coordinación de Emergencia (UCE), que activaron de inmediato el Plan de Emergencia del aeropuerto.

Las autoridades confirmaron que la pista fue liberada con rapidez, lo que permitió que las operaciones en el aeropuerto continuaran con normalidad y seguridad.

La DGAC agradeció la pronta respuesta de los equipos de emergencia y del personal de La Aurora, que actuaron con profesionalismo para resguardar la integridad de los ocupantes de la aeronave.

