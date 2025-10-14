Comunitario
Bancos podrán cerrar el lunes 20 de octubre por asueto del Aniversario de la Revolución
El 20 de octubre es asueto bancario. La Junta Monetaria autorizó el cierre de bancos y entidades financieras por el Aniversario de la Revolución.
Fachada principal de la Superintendencia de Bancos, en fotografía de archivo. (Foto: Hemeroteca PL)
La Junta Monetaria autorizó el cierre de bancos, agencias y entidades financieras el próximo lunes 20 de octubre, con motivo del Aniversario de la Revolución, considerado asueto oficial.
La disposición incluye a bancos, sucursales, agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, empresas almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras.
Sin embargo, queda a criterio de cada institución prestar servicios a través de ventanillas especiales, agencias con atención diferenciada u otros mecanismos, según se determine internamente.
La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que el listado de agencias que brindarán atención ese día podrá consultarse en su sitio web www.sib.gob.gt