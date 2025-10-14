Bancos podrán cerrar el lunes 20 de octubre por asueto del Aniversario de la Revolución

El 20 de octubre es asueto bancario. La Junta Monetaria autorizó el cierre de bancos y entidades financieras por el Aniversario de la Revolución.

Fachada principal de la Superintendencia de Bancos, en fotografía de archivo. (Foto: Hemeroteca PL)

La Junta Monetaria autorizó el cierre de bancos, agencias y entidades financieras el próximo lunes 20 de octubre, con motivo del Aniversario de la Revolución, considerado asueto oficial.

La disposición incluye a bancos, sucursales, agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, empresas almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras.

Sin embargo, queda a criterio de cada institución prestar servicios a través de ventanillas especiales, agencias con atención diferenciada u otros mecanismos, según se determine internamente.

La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que el listado de agencias que brindarán atención ese día podrá consultarse en su sitio web www.sib.gob.gt

