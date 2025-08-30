Bebé desaparecido en el IGSS: 5 datos sobre lo que ha ocurrido en un hospital en Escuintla

Un recién nacido supuestamente desapareció en el IGSS y familiares exigen respuestas. Cámaras, exámenes forenses y diligencias del MP están en marcha.

Autoridades investigan la presunta desaparición de un recién nacido en el IGSS de Escuintla.

Autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el Ministerio Público (MP) investigan la presunta desaparición de un recién nacido en el hospital del seguro social de Escuintla, mientras familiares y vecinos exigen respuestas.

Según el IGSS de Escuintla, la paciente Evelyn Yecenia Juárez Pérez ingresó al hospital en dos ocasiones el 28 de agosto y deambuló en el edificio.

Durante la noche y madrugada permaneció en un sanitario y nunca llegó al área de encamamiento ni a la Emergencia.

Las cámaras de seguridad muestran que la mujer sale del baño en la madrugada, pero llevaba ropa distinta y presentaba diferencias visibles en su abdomen, pero no se observa que tenga al bebé.

Reportan desaparición de bebé: 5 puntos clave

  1.  Ingreso y conducta de la paciente:

    Evelyn Yecenia Juárez Pérez ingresó al IGSS de Escuintla en dos ocasiones el 28 de agosto.

    Según cámaras del hospital, deambuló por el edificio y permaneció entre las 23:00 y las 5:50 horas en un sanitario. Nunca ingresó al área de encamamiento ni a las camillas de Emergencia, y luego continuó deambulando por el interior del hospital.
  1. Cambio de apariencia y ausencia del bebé:

    Al salir del baño en la madrugada, se observó que la mujer llevaba ropa distinta y presentaba diferencias visibles en su abdomen.
    Sin embargo, en las grabaciones no se aprecia que lleve un bebé, lo que generó preocupación entre familiares y vecinos.
  1. Antecedente de embarazo y seguimiento clínico:

    La paciente llegó remitida desde el Puerto San José con un diagnóstico de embarazo.

    No obstante, no asistió a las citas de ultrasonido en el IGSS, por lo que no se pudo dar seguimiento clínico y realizar estudios que confirmaran la evolución del embarazo.

    Franco Marcenaro Rubio, director del hospital del IGSS, explicó que: “Desde que la paciente ingresó, iba con un embarazo, pero no tuvimos la oportunidad de practicarle ultrasonidos por la ausencia a sus citas”.

    “Solicitamos varias veces que el Inacif realizara pruebas, pero en un inicio la paciente se negó. Finalmente fue trasladada a la sede del Inacif para los análisis correspondientes”, dijo también.
  1. Acciones de las autoridades:

    El Inacif realizó evaluaciones médicas tras trasladar a la paciente a su sede. La Agencia Fiscal de la Mujer del Ministerio Público, con apoyo de la PGN y la PDH, inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

    La PDH abrió un expediente para garantizar los derechos de la madre y del recién nacido y revisó las cámaras de seguridad junto con la familia. Además, un juez de Paz del municipio ordenó evaluaciones médicas adicionales a la madre.
  1. Tensión y seguridad en el hospital:

    La situación generó protestas y aglomeraciones frente al IGSS, algunas personas presuntamente armadas llegaron a cubrir cámaras de seguridad.

    Ante esto, el hospital solicitó apoyo a las autoridades para proteger al personal y resguardar la integridad de pacientes y trabajadores mientras continúa la investigación.

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia.

Lee más artículos de Sandy Pineda

