Bloqueos impiden el paso de vehículos en las rutas al Atlántico, Interamericana y al suroccidente

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Bloqueos impiden el paso de vehículos en las rutas al Atlántico, Interamericana y al suroccidente

Bloqueos en Zacapa, San Lucas Sacatepéquez y San Marcos afectan la movilidad en Guatemala este martes 6 de octubre.

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BLOQUEO EN KM 29 DE LA INTERAMERICANA. 6.10.26

Bloqueo en el kilómetro 29.7 de la ruta Interamericana afecta el paso en ambos sentidos. (Foto Prensa Libre: Julio Román)

Provial informa que este martes 6 de octubre se registran tres bloqueos de carreteras a escala nacional.

De acuerdo con el reporte, uno de los bloqueos se registra en el kilómetro 29.7 de la ruta Interamericana, en San Lucas Sacatepéquez.

Otro se encuentra en el kilómetro 126 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa.

El tercer bloqueo se registra en el kilómetro 264 de la ruta al suroccidente, en Catarina, San Marcos. Hasta el momento se desconocen los motivos de la protesta en este punto.

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Según Provial, en los tres lugares está interrumpido el paso de vehículos en ambos sentidos.

Medios locales informan que, en Río Hondo, los manifestantes piden que se respete su derecho a una consulta ciudadana relacionada con un tema comunitario.

Por su parte, la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez informó que el bloqueo en la ruta Interamericana es organizado por militares veteranos y recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas para llegar a sus destinos.

El tránsito está complicado en los puntos bloqueados, donde automovilistas y viajeros han quedado atrapados en las filas de vehículos.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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