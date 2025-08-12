Brote de gusano barrenador podría causar catástrofe y diezmar fauna silvestre en Guatemala y la región

La reaparición del gusano barrenador ha generado una alerta sanitaria que abarca desde el sur de México hasta Panamá, debido a la reintroducción de este parásito, erradicado a inicios de la década del 2000. Su resurgimiento ha provocado miles de casos de infestación en ganado, animales domésticos y cientos en humanos, incluyendo a Guatemala.

Según un estudio de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones, publicado a inicios de agosto, entre enero del 2023 y julio del 2025 se han detectado cerca de 100 mil casos de infestación en animales domésticos y cientos en humanos, reportados por diversos países de la región.

La situación se agrava, ya que el mismo estudio advierte que la fauna silvestre también está amenazada por este parásito. Se han confirmado casos en tapires en Costa Rica y un posible caso en un puma en Guatemala. También se han documentado infestaciones en perezosos, venados, mapaches, aves rapaces y primates, lo que pone en peligro tanto la vida de estas especies como sus hábitats.

Puma posiblemente infestado

Sobre el caso de este puma en Guatemala, WCS hizo el avistamiento por medio del monitoreo con cámaras trampa en abril del 2025, en el Parque Nacional Mirador-Río Azul y el Biotopo Naachtún-Dos Lagunas en Petén, en donde se puede observar que el animal este probablemente infestado con el parásito.

El informe señala que en Costa Rica se trató a varios tapires infestados, lo cual requirió la movilización de equipos veterinarios, medicamentos, anestesia y monitoreo constante. El costo estimado del tratamiento osciló entre US$3 mil y US$5 mil por cada animal atendido.

Los investigadores advierten que, dada la disminución de poblaciones silvestres y la creciente presión por la pérdida de hábitat, el gusano barrenador podría provocar impactos catastróficos en la biodiversidad mesoamericana. Por ello, hacen un llamado urgente a las autoridades regionales a tomar medidas inmediatas.

Ganado ilegal, el problema

El estudio también vincula la reaparición del gusano barrenador con el tráfico ilegal de ganado, que evade controles sanitarios y facilita la propagación de las larvas a través de rutas establecidas desde Nicaragua hasta México.

Este comercio ilícito, frecuentemente asociado al narcotráfico, también impulsa la deforestación en áreas protegidas, donde para el 2022 se estimaba que al menos un millón de reses pastaban ilegalmente. Además del brote actual, los expertos advierten que el contrabando de ganado podría abrir la puerta a enfermedades como la fiebre aftosa y la peste porcina africana, con implicaciones severas para la economía pecuaria y la seguridad alimentaria regional, indica el documento.

En Costa Rica fueron tratados varios tapires que habían sido infestados por el gusano barrenador. El costo de su tratamiento, monitoreo y recuperación fue entre US$3 mil y US$5mil. (Foto Prensa Libre: Facebook WCS Mesoamérica)

Llamado a la acción

Los autores del informe enfatizan que enfrentar esta crisis requiere un enfoque integral, considerando los siguientes aspectos:

Reforzar el control fronterizo y erradicar el tráfico de ganado

Recuperar y proteger áreas invadidas por pastoreo ilegal

Implementar protocolos de respuesta rápida en zonas de alto valor ecológico

Integrar la salud animal y humana en la vigilancia epidemiológica

“La reemergencia del gusano barrenador es una crisis de salud que une problemas sanitarios, ambientales y sociales. Sin una acción coordinada e inmediata, décadas de esfuerzos de conservación podrían perderse”, advierten los investigadores.

¿Qué es el gusano barrenador?

Según WCS el gusano barrenador es una mosca parásita cuyas larvas se desarrollan alimentándose del tejido vivo de animales de sangre caliente —incluidos humanos—, provocando heridas profundas, infecciones severas y, en muchos casos, la muerte. Tras varias décadas de erradicación este parásito regreso a la región en el 2023 propagándose rápidamente a consecuencia del tráfico ilegal de ganado, así como la escaza vigilancia sanitaria que existe en los países de la región centroamericana. De esa cuenta es urgente fortalecer la vigilancia, brindar apoyo a los equipos de conservación y aplicar acciones regionales coordinadas, para que de esta manera se pueda controlar la propagación del gusano barrenador y así proteger la biodiversidad.