Calor aumentará casos de gusano barrenador en Guatemala, donde la enfermedad ya es endémica

El gusano barrenador del ganado es una amenaza latente en Guatemala, y las altas temperaturas que ya se sienten en el territorio nacional favorecen la proliferación de la mosca responsable de esta plaga, por lo que los casos podrían aumentar.

El registro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) reporta un acumulado de 4 mil 117 casos positivos en distintas especies de animales al cierre de febrero de este año, mientras que van 262 personas afectadas por el parásito, según el reporte del Ministerio de Salud.

Ningún departamento se ha salvado de la presencia de la mosca Cochliomyia hominivorax, cuya larva es responsable de la plaga. En Izabal y Suchitepéquez es donde más casos se han detectado, con 770 y 690, respectivamente.

“Ya es una enfermedad endémica, porque está distribuida en todo el país”, advierte un médico veterinario del Programa de Control y Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado del Maga, y agrega que representa una amenaza para todos los animales de sangre caliente —animales de producción, de trabajo, mascotas e incluso los humanos—.

La proliferación de la mosca del gusano barrenador está asociada con el clima, y las altas temperaturas pueden acelerar el ciclo reproductivo. Una hembra oviposita entre 300 y 400 huevos, lo hace en heridas abiertas de animales o personas. A los dos o tres días estos eclosionan.

Las larvas infestan al huésped y comienzan a alimentarse del tejido vivo por una semana. Al llegar a determinado peso y talla, caen al suelo para continuar con el proceso de crecimiento escondidas en la tierra y luego emerger como moscas. Pero el calor puede acortar los tiempos y contribuir a la proliferación del insecto.

“A la pupa del gusano barrenador le favorece el clima caliente. Al hacer una retrospección, los casos han disminuido un poco debido a que la lluvia y el frío provocan que entre en un estado de latencia, pero ahora que empieza el calor habrá un incremento”, señala el médico veterinario del Maga.

El ganado es el principal afectado, y el registro del ministerio señala que la mitad de los casos corresponde a esta especie, pero no es la única: el 34% de los infestados son perros. En menor proporción se han encontrado gusanos en cerdos, caballos, ovejas y carneros, cabras, gatos, aves, búfalos, asnos, mulas y animales silvestres.

Comportamiento

De acuerdo con el reporte del Maga, el 92% de los casos positivos acumulados son del 2025, con un promedio de 72 detectados cada semana.

Sin embargo, a partir de los primeros días de mayo comenzó un incremento que superó la barrera de los cien. En la segunda semana de agosto se llegó a 140, para descender a 41 a principios de noviembre. Se registró otro pico entre el 8 y 14 de diciembre, que llegó a 112, y el año cerró con 29 casos detectados.

Durante el 2026, hasta el 9 de marzo, el Maga informó de 297 casos, que, comparados con los 132 detectados en el mismo período del 2025, representan un incremento del 125%.

Ese aumento es evidente por semana. Por ejemplo, entre el 22 y 28 de febrero del 2025 se contaban 32 casos. En la misma fecha de este año hay siete más, los cuales se ubicaron en Alta Verapaz, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén, Suchitepéquez y Zacapa.

La Federación de Ganaderos de Guatemala señala que los productores han mantenido la vigilancia y revisión periódica del ganado e implementado tratamientos preventivos para evitar la proliferación de la plaga, lo que ha disminuido los casos en muchas zonas ganaderas. Sin embargo, esto aumenta los costos de insumos veterinarios y de los monitoreos permanentes dentro de las unidades productivas.

Las bajas temperaturas recién registradas en el país contribuyeron a una disminución temporal de las moscas, pero la época calurosa y las lluvias que se avecinan podrían ocasionar un repunte en los próximos meses. Por ello, la federación llama a las autoridades a mantener y fortalecer las medidas de prevención, vigilancia y control.

Por ahora, la única manera de erradicar el gusano barrenador del ganado en el territorio nacional es a través de la liberación de moscas Cochliomyia hominivorax estériles. Sin embargo, no es una opción para Guatemala en el corto plazo, por lo que la apuesta del Maga son las campañas de divulgación para prevenir que los animales y las personas se infesten y desarrollen miasis.

Quizá en un año el país se pueda beneficiar con la liberación del insecto, cuando la planta productora de moscas estériles que se construye en Chiapas, México, comience a funcionar, según el médico veterinario.

Humanos afectados

Los humanos también pueden resultar afectados por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax. El reporte es de 262 casos acumulados hasta el 28 de febrero en todo el país. Suchitepéquez, Guatemala, Chiquimula, Retalhuleu, Santa Rosa y Jutiapa superan la veintena de personas con el parásito.

El reporte del Ministerio de Salud refiere que el 68% de los casos corresponde a hombres. El grupo etario más afectado es el de personas mayores de 50 años, donde se concentra el 67%.

Según médicos, las personas con llagas o heridas abiertas recientes están en mayor riesgo, pues la sangre atrae a las moscas, por lo que es necesario mantener las lesiones limpias.

El primer caso reportado en Guatemala fue el de un hombre de 86 años con diabetes —9 de mayo del 2025—. La víctima sufrió un golpe en la cabeza causado por una caída. La herida quedó expuesta y allí desovó el insecto.

En humanos, los síntomas incluyen enrojecimiento alrededor de la herida, sensación de que algo se desplaza por el cuerpo, dolor, fiebre —si hay infección— y sangrado. Se necesita atención médica para extraer las larvas y limpiar la herida.

Prevención

Para prevenir la propagación del gusano barrenador del ganado se debe revisar constantemente a los animales. Si tienen alguna lesión, hay que limpiarla y desinfectarla para evitar que las moscas depositen allí sus huevos.

Si se detectan larvas de moscas en las heridas, hay que eliminarlas y evitar que los gusanos caigan al suelo. También es importante dar tratamiento.

Para recibir apoyo del Maga y notificar cualquier caso la población puede comunicarse al teléfono 3570-7727.