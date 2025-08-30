Mosca del gusano barrenador: conozca sus características y las de sus larvas

Salud y Familia

Mosca del gusano barrenador: conozca sus características y las de sus larvas

Las larvas del gusano barrenador devoran tejido vivo y pueden causar lesiones graves en animales y humanos, conozca las características de esta mosca y las de sus larvas, y como es el ciclo de vida.

|

Popularmente el gusano barrenador es conocido como mosco verde. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El gusano barrenador del ganado (GBG), también conocido como gusano barrenador del Nuevo Mundo —cuyo nombre científico es Cochliomyia hominivorax—, pone sus huevos directamente en las heridas abiertas.

Las larvas se alimentan del tejido vivo, según detalla el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) en su página web.

Los huevecillos son minúsculos y difíciles de detectar a simple vista.

Estas larvas consumen tejido vivo y, debido a su cantidad, pueden generar cavidades internas (hoyos), incluso hasta penetrar capas profundas, tanto en animales de sangre caliente como en seres humanos, anota el Maga.

La infestación provocada por estas larvas se conoce como miasis.

Características del gusano barrenador

Según datos de la Universidad de Costa Rica:

  • Mide de 8 a nueve milímetros de longitud. Es ligeramente más grande que las moscas caseras.
  • Tiene un color verde azulado.
  • Los ojos son rojos o amarillentos.
  • Presenta tres rayas horizontales en el dorso. La central es más corta que las de los laterales.

Características de las larvas del gusano barrenador

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) detalla estas características:

  • Las larvas del gusano barrenador miden entre 6.5 y 17 milímetros de largo.
  • Tienen forma muscidiforme —estrechas en la parte anterior y truncadas en la posterior— y están rodeadas por bandas de espinas cortas, de una, dos y tres puntas, en cada segmento del cuerpo.
  • Presentan dos troncos traqueales pigmentados de manera oscura que se extienden internamente desde las placas espiraculares.

El Maga incluye en su portal una diferenciación entre el colmoyote y el gusano barrenador del ganado.

Gusano barrenador conozca las características de esta mosca y de las larvas
Conozca las diferencias entre el gusano colmoyote y el Gusano Barrenador del Ganado. (Foto Prensa Libre: maga.gob.gt)

Ciclo de vida del gusano barrenador

Las moscas hembras depositan sus huevos sobre o cerca de heridas preexistentes, o en las membranas mucosas de la nariz, la boca y las orejas, describe el CDC.

Los huevos eclosionan y se convierten en larvas que penetran en el tejido y se alimentan de carne viva durante unos siete días. Luego se desprenden del hospedador y se transforman en pupas.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es endémico en América del Sur, partes del sur de América Central y algunas islas del Caribe.

Infesta principalmente a los animales; los casos en seres humanos son poco comunes, aclara el CDC. No obstante, pueden presentarse en personas que cuidan ganado en zonas endémicas o en quienes viajan a esas regiones, especialmente si tienen heridas abiertas y duermen al aire libre.

Ciclo de vida del Gusano Barrenador
(Ilustración Prensa Libre)

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia.

