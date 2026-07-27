Calor y acercamiento de ondas del este: el pronóstico del clima para Guatemala del 27 al 31 de julio

En su boletín meteorológico, el Insivumeh detalló cuáles serán las condiciones del clima en Guatemala del lunes 27 al viernes 31 de julio.

Durante esta semana se prevén sectores con niebla en las primeras horas de la mañana y durante la noche, así como ambiente cálido y húmedo durante el día.

Además, se prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y la noche en las regiones del sur al centro del territorio nacional.

Las lluvias previstas para esta semana están asociadas con condiciones locales por la entrada de humedad de ambos litorales, el paso o acercamiento de ondas del este y la inestabilidad en el Pacífico de la región centroamericana, según el Insivumeh.

Las precipitaciones previstas para esta semana pueden favorecer crecidas de ríos, inundaciones y lahares en la cadena volcánica.

Cómo estará el clima por región

De acuerdo con el Insivumeh, en la meseta central, que incluye la capital, habrá áreas con niebla matutina, poca nubosidad alternando con nublados parciales y ambiente cálido y húmedo durante el día. También habrá incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y la noche, con posibilidad de lluvias dispersas con actividad eléctrica.

Se prevé viento nordeste ligero, con posibilidad de cambiar a sur por la tarde. En la capital, las temperaturas máximas serán de 26 °C a 28 °C; en el altiplano central y occidental, de 24 °C a 29 °C.

Para las regiones del Pacífico, el clima será parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo, e incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y la noche, con posibilidad de lluvias moderadas con actividad eléctrica.

Se prevé viento del sur y suroeste, ligero a moderado. El termómetro podría marcar entre 34 °C y 36 °C.

En la región del Motagua y los valles de Oriente también se prevé niebla por la mañana, poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo durante el día.

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El pronóstico no descarta incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y la noche, con posibilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica. Se prevé viento nordeste ligero a moderado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 37 °C y 39 °C.

En Petén, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se esperan lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y la noche. Las temperaturas máximas estarán entre 28 °C y 38 °C.

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