“De aquí a unos siete años nos daremos cuenta de lo que fue realmente el papado de Francisco”: Cardenal Álvaro Ramazzini

El guatemalteco Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, nombrado cardenal por el papa Francisco, es el único religioso guatemalteco con facultad para participar en la elección de un nuevo Papa. Es uno de los 24 cardenales latinoamericanos que estarán en el cónclave.

Además, cuenta con la posibilidad de ser elegido como sucesor del recientemente fallecido Papa de origen argentino.

Este lunes 21 de abril se confirmó la muerte del papa Francisco, y con ello se inicia el proceso para la elección del nuevo jerarca de la Iglesia católica.

El 5 de octubre de 2019, Ramazzini, obispo de la diócesis de Huehuetenango, fue investido como cardenal por el papa Francisco.

Prensa Libre contactó al cardenal Ramazzini, por la vía telefónica, y este explicó que todavía no sabe cuándo viajará al Vaticano, pero que se prepara para asistir, en principio, a las exequias del Sumo Pontífice.

Ramazzini comentó, para quienes creen que él puede ser electo como Papa, que hay un dicho que dice que al cónclave “todos entramos Papa, pero cuando este se termina, todos salimos cardenales, menos uno”.

“Quiere decir que la posibilidad de ser elegido Papa en el cónclave es una posibilidad real. Pero conociendo la historia de la Iglesia, conociéndome a mí mismo, también yo digo no, no, no, no”, comentó Ramazzini.

“Yo no seré candidato, absolutamente, porque no reúno las condiciones, no reúno todas las cualidades necesarias”, aclaró.

El cardenal guatemalteco explicó: “Soy latinoamericano, soy centroamericano, y mi opinión es que un Papa latinoamericano pasarán muchos años para que lo tengamos de nuevo. Ese es mi pensamiento”, puntualizó.

Los retos del nuevo Papa

Álvaro Ramazzini explicó que el nuevo Santo Padre tiene un reto “fundamental, que es seguir la línea trazada por el papa Francisco, adaptándola a las nuevas situaciones que seguramente se darán en la historia de la humanidad en los últimos años”.

“Ahí es en donde creo que está el gran reto: no cortar, no echar marcha atrás, sino seguir en esa línea abierta por el papa Francisco”, agregó.

Según Ramazzini, se debe “agradecer a Dios todo lo que significó el papa Francisco”.

“En este momento no tenemos todavía la capacidad de entender todo lo que significó, pero de aquí a unos siete años nos vamos a dar cuenta de lo que fue realmente el papado de Francisco”, resaltó.

Sentimientos por su muerte

El primer sentimiento que Ramazzini expuso ante la muerte de Francisco fue el de tristeza, porque “yo quiero al Papa. Es decir, lo he apreciado siempre y lo conozco. Lo conocí desde que fue arzobispo de Buenos Aires (Argentina)”, enfatizó.

El cardenal guatemalteco también reveló que siente “alegría porque él está ya recibiendo el premio de todo lo que hizo aquí en la Tierra, de toda la acción que hizo, de todas sus declaraciones, posiciones y gestos. Estoy convencido que está ya en el cielo con el Señor Jesús”.

Entonces, apuntó: “Por un lado, siempre la tristeza de perder a una persona querida, pero por otro lado, la alegría de saber que desde el cielo seguirá intercediendo por esa Iglesia que somos nosotros”.

¿Qué significa Francisco para la Iglesia católica?

Para Ramazzini, el papa Francisco significa un hombre que rompió esquemas, un hombre que enseñó lo que significa vivir el Evangelio de Jesucristo.

“Un hombre que, con su magisterio —un magisterio sencillo, muy directo a la gente—, ayudó a entender posiciones doctrinales de la Iglesia. El Santo Padre Francisco no solamente enseñaba hablando, sino que lo mostraba con gestos, y gestos muy concretos”, reflexionó el cardenal Ramazzini.

El papel que él tuvo, añadió Ramazzini, “en todo este tema de abusos de menores, que había desarrollado ya Benedicto XVI, ha sido maravilloso”.

“No solamente con la constitución de esa comisión, sino también con su mismo talante de recibir personalmente a víctimas de violencia siendo menores, y violencia por parte de clérigos de la Iglesia católica”, recordó.

Ramazzini también destacó su magisterio social: “Sus encíclicas, con una continuidad increíble de lo que los papas anteriores habían dicho desde Pablo VI, y luego también la cercanía con la gente”.

“No puedo dejar de mencionar esa iniciativa de haber convocado a un sínodo a toda la Iglesia, que ahora estamos en la fase última, ya tal cual, en el que las comunidades cristianas se involucran”, analizó.

Para el cardenal, se va a necesitar más tiempo para ir analizando, investigando y reflexionando todo lo que este Papa hizo.

“De lo que me convenzo es que cada Papa llega en el momento que tiene que llegar. Y creo que eso fue lo que pasó con el papa Francisco”, mencionó Ramazzini.

¿Qué cambió la Iglesia con Francisco?

Para Ramazzini, el pontífice cambió la “imagen de un Papa lejos de la realidad de la gente. Luego, también fortaleció dos aspectos importantes en la doctrina social de la Iglesia: atención a los migrantes y, también, cuidado del medioambiente. Y ahí tenemos los documentos que atestiguan esto. En tercer lugar, cambió también la idea de un Papa muy reverenciado, de un Papa que era considerado casi —perdón la expresión— como una divinidad”.

“El papa Francisco actuaba y hablaba de una manera que rompía toda esa distancia que se va creando entre fieles y el Santo Padre”, analizó.

“Rápidamente, para decirle que, y sobre todo, los cambios que hizo en la curia romana: haber puesto por primera vez a una religiosa como prefecta de una congregación, y luego haber encargado a otra como responsable del Gobernatorato romano. Estos son hechos insólitos, pero ahí están, y eso significa que la brecha está abierta”, señaló el cardenal

“Ahora esperemos que el próximo Papa entienda y pueda comprender el alcance de estas decisiones, y que las pueda seguir adelante”, expuso.

El regalo a su mamá

Como anécdota, Ramazzini recuerda que, cuando “a mí me hicieron cardenal, mi madre estaba viva y ella me acompañó a Roma. Ella vivía en Estados Unidos y ya estaba aquí en Guatemala conmigo, y me acompañó”.

“Cuando estábamos en la basílica, antes de la celebración de lo que se llama la entrega del capelo cardenalicio, me acerqué al Papa que entró a saludarnos a los que íbamos a ser nombrados cardenales y le dije: Santo Padre, quiero pedirle un gran favor. Quisiera que usted, por favor, salude a mi madre. Si lo puede hacer ahora o si lo puede hacer después, pero yo quiero pedirle ese favor”.

“El Papa inmediatamente se dirigió a uno de los guardias suizos que estaban ahí y le dijo: Vayan a traer a la madre del cardenal. Y fueron a traer a mi madre en una silla de ruedas, la llevaron delante del Papa, él la bendijo, le dio un rosario, y eso para mí es inolvidable”, rememoró.

Ramazzini recordó otros encuentros con Francisco, como el del año pasado, 2024, para hablar de todo el tema de la migración.

“En realidad, no solo fue sobre las migraciones, sino de la situación general de América Latina, porque yo formo parte de la Comisión para América Latina del Vaticano”, expuso.

Cuáles son los pasos a seguir ahora

Ramazzini explicó que el paso ahora es “preparar la sepultura del Papa, sus exequias. No sé cuándo comenzará, en cuántos días” —se cree que sea el miércoles 23 de abril próximo—.

“También toca prepararnos para la celebración del cónclave, para que los cardenales menores de 80 años participemos en la elección del nuevo papa”, detalló.