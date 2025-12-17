Carril reversible en San Lucas Sacatepéquez promete ahorrar hasta 30 minutos por viaje: ¿Cuándo se habilitará?

A partir de mediados de enero del 2026, las autoridades prevén habilitar un carril reversible en la CA-1 Occidente, en el tramo de San Lucas Sacatepéquez, como una medida para reducir los tiempos de viaje hacia el occidente del país. Según las proyecciones técnicas, la intervención permitiría ahorrar hasta 30 minutos en los horarios de mayor congestión.

El carril funcionará en sentido de la ciudad de Guatemala hacia el occidente, entre los kilómetros 27.7 y 29.9, uno de los puntos más críticos de la ruta Interamericana. El objetivo es aliviar el embudo vehicular que se forma en el ingreso a San Lucas, especialmente para quienes se dirigen a Chimaltenango, Quetzaltenango y Totonicapán.

“Estamos hablando de una intervención necesaria en uno de los mayores cuellos de botella del país. Si funciona como se proyecta, el carril reversible permitirá recuperar hasta media hora de tiempo en los desplazamientos hacia el occidente”, afirmó el diputado Marco Pérez.

Actualmente, por este tramo circulan unos 85 mil vehículos diarios, pero los fines de semana y días festivos el flujo se eleva entre 225 mil y 300 mil vehículos.

En horas pico, el recorrido puede tomar entre una y dos horas, y en los momentos más críticos hasta tres o cuatro, con impacto directo en la economía familiar y la actividad comercial.

Cómo funcionará el carril reversible

Las pruebas piloto contemplan la habilitación de un carril reversible exclusivo para vehículos livianos. Quedarán excluidos motoristas, transporte pesado y transporte extraurbano.

Para habilitar el carril, previamente se deberá intervenir la ruta: cortar el arriate central en un tramo aproximado de 12 metros, retirar escombros, asfaltar y nivelar la vía, antes de colocar la señalización definitiva.

En una primera fase, el carril se habilitará solo los fines de semana, para luego evaluar su uso entre semana conforme avancen las primeras pruebas. Entre semana, las pruebas se realizarían a partir de las 15.00 horas, mientras que los fines de semana se concentrarán en la mañana y al mediodía, cuando se registra mayor carga vehicular, en las “horas pico” de 5.45 a 8.30 y de 16.30 a 20.30 horas, respectivamente.

La regulación estará a cargo de la Unidad de Protección Vial (Provial), el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala y la de San Lucas Sacatepéquez, además de una campaña informativa para advertir a los conductores sobre los cambios en el tramo.

El diputado Marco Pérez explicó que el 16 de diciembre del 2025 presentó la solicitud formal para avanzar a la fase final del proyecto, que incluye la ejecución de las obras físicas.

Los trabajos pendientes

Antes de su habilitación definitiva, aún deben completarse varias fases:

Autorizaciones finales por parte de Caminos. En una citación del martes 16 de diciembre se entregó una última carta para solicitar autorización para intervenir la vía.

Coordinación con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y la municipalidad de San Lucas para establecer si el primer fin de semana para habilitarlo será el 10 y 11 de enero, o bien, el 17 y 18 del mismo mes.

Eliminación del arriate central y trabajos de asfaltado.

Instalación de señalización vial preventiva y dispositivos de control.

Por qué tomó meses llegar a esta fase

El proyecto se trabajó durante ocho meses, con al menos 15 reuniones interinstitucionales a lo largo del 2025. Según Pérez, el proceso se extendió debido a los dictámenes técnicos y requisitos legales necesarios para intervenir una ruta nacional, especialmente por el rompimiento del carril central.

Inicialmente, hubo escepticismo sobre la efectividad del carril reversible. Sin embargo, visitas de campo, estudios estadísticos y análisis de densidad vehicular —incluidos aportes de la Municipalidad de Guatemala— respaldaron la viabilidad de la medida.

“El tramo es clave no solo para el comercio hacia el occidente, sino también para el turismo hacia Antigua Guatemala, que se ha visto afectado por este embudo”, señaló el congresista, quien afirmó que la prueba permitirá medir cómo responde el tráfico ante el cambio.

