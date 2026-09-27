Anuncian cierre en puente Santa Cruz, Zacapa, por trabajos de mantenimiento

Este lunes 28 de septiembre, de 10 a 12 horas, se cerrará el paso en el puente Santa Cruz, en el km 119.9 de la ruta CA-9, en Teculután, Zacapa.

De acuerdo con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), la circulación será interrumpida por trabajos de mantenimiento y reparación de la estructura.

Los cierres parciales en el puente han ocurrido en distintas fechas de septiembre. Las intervenciones han estado a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de Covial para reparar las juntas de las calzadas en la entrada y salida del puente.

Las autoridades han informado que dichas estructuras absorben el movimiento provocado por los vehículos que transitan por el lugar, por lo que es necesario darles mantenimiento.

El tránsito será regulado por Provial. Las autoridades hacen un llamado a los conductores para que tomen en cuenta el cierre vehicular en ambas vías del puente.