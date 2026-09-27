Anuncian cierre en puente Santa Cruz, Zacapa, por trabajos de mantenimiento

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Anuncian cierre en puente Santa Cruz, Zacapa, por trabajos de mantenimiento

El puente Santa Cruz, en Zacapa, permanecerá cerrado durante dos horas debido a trabajos de mantenimiento.

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El pasado 18 de septiembre también se limitó el paso por el puente Santa Cruz, por trabajos de mantenimiento. (Foto Prensa Libre: Covial)

El pasado 18 de septiembre también se limitó el paso por el puente Santa Cruz, por trabajos de mantenimiento. (Foto Prensa Libre: Covial)

Este lunes 28 de septiembre, de 10 a 12 horas, se cerrará el paso en el puente Santa Cruz, en el km 119.9 de la ruta CA-9, en Teculután, Zacapa.

De acuerdo con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), la circulación será interrumpida por trabajos de mantenimiento y reparación de la estructura.

Los cierres parciales en el puente han ocurrido en distintas fechas de septiembre. Las intervenciones han estado a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de Covial para reparar las juntas de las calzadas en la entrada y salida del puente.

Las autoridades han informado que dichas estructuras absorben el movimiento provocado por los vehículos que transitan por el lugar, por lo que es necesario darles mantenimiento.

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El tránsito será regulado por Provial. Las autoridades hacen un llamado a los conductores para que tomen en cuenta el cierre vehicular en ambas vías del puente.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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