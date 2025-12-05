Cerrarán vertedero de AMSA por fiesta patronal en Villa Nueva y aumentan tensiones con recolectores

Las empresas recolectoras de basura alzaron la voz para exigir que cesen los cierres e interrupciones en el vertedero del kilómetro 22, administrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA).

Señalan que los constantes bloqueos durante el año "han provocado serios perjuicios" tanto para las compañías como para los vecinos que dependen del servicio de recolección de desechos domiciliares, comerciales e industriales.

En un comunicado, los recolectores afirmaron estar “cansados del mal manejo” del vertedero y calificaron los cierres como una afectación directa a miles de usuarios. Agregaron que cada suspensión complica sus operaciones y genera acumulación de basura en la capital y en municipios aledaños. “Si no quieren trabajar, renuncien, pero dejen trabajar”, expresaron.

Por su parte, AMSA informó que el vertedero permanecerá cerrado el lunes 8 de diciembre, debido al asueto por la fiesta patronal de Villa Nueva. La entidad pidió a municipalidades y empresas coordinar sus rutas para evitar saturaciones durante esa jornada.

Al ser consultada por Guatevisión y Prensa Libre, AMSA indicó que ese día también se realizarán trabajos operativos de mantenimiento. Aseguró que continuarán las labores internas en las plataformas “con el objetivo de mejorar el servicio, garantizar el manejo adecuado de los residuos sólidos y avanzar en mejoras técnicas del vertedero”. Agregó que el servicio se restablecerá con normalidad el martes 9, en el horario habitual de 7.30 a 16.00 horas.

El anuncio intensificó el malestar de los recolectores, quienes insisten en que el vertedero es un servicio esencial que no debería suspenderse, pues cada interrupción afecta la salud pública y la limpieza de más de 30 municipios que dependen de ese espacio para disponer sus desechos.

