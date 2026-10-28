Choque de trenes en España: Guatemala confirma que no hay guatemaltecos entre las víctimas

Al menos 64 personas murieron en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, confirmaron las autoridades españolas.

Los servicios de emergencia aún buscan cuerpos con ayuda de perros entrenados y podrían "aparecer aún más" cadáveres entre los viajeros de los dos trenes siniestrados, aseguró Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la que pertenece la provincia de Toledo.

“Lo siento muchísimo por las familias y por toda la gente", indicó García-Page, quien detalló que por el momento se han confirmado 40 fallecidos en el tren de Iryo y 24 en el de alta velocidad (Ave) de Renfe, mientras que el número de heridos, de diversa consideración, se sitúa en 58.

Tras conocerse de la tragedia, el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), expresó sus más sentidas condolencias al Gobierno del Reino de España ante el lamentable accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

“Guatemala manifiesta su solidaridad con el Gobierno y el pueblo español, en especial con los familiares y allegados de las víctimas de este trágico suceso, y hace votos por la pronta recuperación de los heridos”, remarcó.

El Minex indicó que los ciudadanos guatemaltecos que necesiten asistencia pueden ponerse en contacto con la Embajada de Guatemala en Madrid. Afirmó que hasta ahora no hay reporte de ningún guatemalteco afectado.

El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un Ave de Renfe y un Iryo, dijeron a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha.

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El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando embistió al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé), y que, al parecer, se encontraba detenido en la vía.

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