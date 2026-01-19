Qué se sabe del accidente ferroviario en Córdoba, España que dejó 40 fallecidos y un centenar de heridos

El pasado 18 de enero se registró uno de los accidentes ferroviarios más grandes en la historia de España, cuando descarrilaron dos trenes en una localidad del municipio de Córdoba, lo que dejó un saldo de 40 personas fallecidas y un centenar de heridos.

El hecho, según las autoridades españolas, ocurrió durante la noche del domingo, cuando un tren de la compañía Iryo, que se dirigía hacia Puerta de Atocha, en Madrid, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, por donde también circulaba otro tren de la compañía Renfe, con rumbo a Huelva.

Los vagones del tren de Iryo impactaron con los dos primeros vagones del tren de Renfe, que salió despedido y cayó en un terraplén.

Las autoridades señalan que en el tren de Iryo viajaban aproximadamente 317 personas.

Añaden que la cifra de fallecidos es de 40 y que dicho número no es definitivo. Además, reportan 48 personas ingresadas en distintos centros asistenciales, 12 de ellas en estado grave.

Tragedia en España. Un tren Iryo descarriló en Adamuz (Córdoba) y luego se fue a impactar con un Alvia, tras lo cual varios vagones fueron despedidos con gente adentro. Reportes indican que hay al menos 21 muertos, pero la cifra podría aumentar debido a que continúan las… pic.twitter.com/dV3T9V1daI — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) January 18, 2026

Los servicios de emergencia de España afirman que 122 personas fueron atendidas tras el accidente, de las cuales 74 ya fueron dadas de alta.

Tras el siniestro, las autoridades españolas comenzaron las investigaciones para esclarecer qué pudo haber ocurrido.

⚫ Las impactantes imágenes ya de día de la zona cero del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que deja al menos 39 fallecidos y 152 heridos. Las autoridades advierten de que la cifra de fallecidos no es definitiva https://t.co/zCCFEo2zkh pic.twitter.com/LngK3CxcYz — Europa Press (@europapress) January 19, 2026

La información preliminar señala que el tren de Iryo había sido revisado cuatro días antes del accidente y fue fabricado en el 2022.

El lugar del accidente fue un tramo recto de la vía de la línea Madrid-Sevilla, cuyos trabajos de renovación terminaron en mayo del 2025.

Por su parte, el ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, calificó el accidente como “difícil de explicar”, ya que no solo el tren que provocó el siniestro era nuevo, sino que la infraestructura había sido renovada.

📹 Vídeo | "Todo volaba, no te da tiempo a saber lo que había pasado. Hubo gente que falleció en el momento, mi compañero de al lado mía no sabía dónde estaba", dice una pasajera afectada por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) https://t.co/4BSYHAB4E0 pic.twitter.com/jDZsFu25CI — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Debido a este accidente, más de 200 trenes se verán afectados este 19 de enero, por la suspensión de la circulación ferroviaria entre Madrid y las ciudades de Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva.

