Cierre total en puente de la Aguilar Batres y Periférico este 26 de agosto: conozca el horario y motivo

La Unidad de Conservación Vial (Covial) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informa que el 26 de agosto se llevarán a cabo estudios técnicos especializados para evaluar las condiciones del puente del Anillo Periférico sobre la calzada Aguilar Batres.

Los estudios implicarán el cierre total de la circulación en ambos sentidos, tanto en la calzada Aguilar Batres como en el Periférico, en un tramo de cien metros.

Covial detalla que el cierre vial comenzará a las 0 horas y terminará a las 2 horas. Por tanto, se recomienda a los conductores utilizar vías alternas.

Las inspecciones iniciales detectaron grietas, pérdida de concreto y acero expuesto tanto en las vigas principales como en la transversal que conecta el puente.

Según las autoridades, los resultados finales de las evaluaciones técnicas se tendrán durante la primera quincena de septiembre, lo que definirá la metodología con la que se harán las reparaciones de la estructura.

El CIV intervino por primera vez a solicitud de la Municipalidad de Guatemala y después de un informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

De acuerdo con Covial, el mantenimiento y las obras de recuperación corresponden a la comuna, porque la estructura se encuentra en la jurisdicción de la capital.

En el área afectada se instaló un soporte temporal para reforzar la estructura y evitar que la falla se extienda.

Durante La Ronda del 24 de agosto, la ministra Norma Zea mencionó que durante la semana se aplicarán pruebas de radiografía, ultrasonido y ferroscan.

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