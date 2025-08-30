Cinco carros chocados y siete kilómetros de tránsito: así fue el accidente provocado por un tráiler en ruta al Pacífico

De acuerdo con Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, un vehículo de transporte pesado ocasionó un accidente en el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico.

Agregó que el piloto manifestó haber perdido el control del tráiler e impactó contra cinco carros particulares.

Los cuerpos de socorro atendieron a dos mujeres con crisis nerviosa y trasladaron a otra persona a un centro asistencial debido a las heridas que presentaba.

“Los agentes de la PMT de Villa Nueva entregaron el procedimiento a la Policía Nacional Civil, que ahora está a cargo de esta ruta”, indicó.

Santos afirmó que los carros y el tráiler fueron retirados de la carretera, pero el accidente provocó siete kilómetros de tránsito con dirección a Villa Nueva.

“Los vehículos fueron movilizados a un costado de la vía pública para que no obstaculizaran el paso, pero sí generó aproximadamente 7 kilómetros de acumulación vehicular. Recordemos que cuando se da este tipo de situaciones tenemos un fenómeno que son los pilotos curiosos”, explicó.