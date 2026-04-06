CIV confirma vacío legal para jetcar en medio de desaparición de Jesler Estuardo Palacios en lago de Atitlán

Los jetcar, embarcaciones recreativas que han ganado popularidad en destinos turísticos, no están regulados en la Ley de Transporte, confirmó este lunes 6 de abril el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), mientras continúa la búsqueda de Jesler Estuardo Palacios, desaparecido en el lago de Atitlán.

José Fernando Suriano, viceministro de Transportes, explicó que no existe un marco regulatorio específico para este tipo de vehículos acuáticos, ya que no son considerados transporte formal dentro de la legislación vigente.

El funcionario indicó que la Ley de Transporte, que data de 1946, no contempla este tipo de actividades y que, en general, el 80% del transporte actual tampoco está regulado bajo esa normativa.

Añadió que no existe un mecanismo de verificación para el uso de transporte acuático, aunque se trabaja en una iniciativa que busca actualizar la legislación.

Desaparición en Atitlán

El caso cobró relevancia tras la desaparición de Jesler Estuardo Palacios, quien se lanzó al lago de Atitlán el Sábado de Gloria del 2026, en Panajachel, Sololá, para recuperar un dron.

De acuerdo con información del Ministerio Público, el joven operaba el dispositivo cuando este cayó al agua. En un intento por recuperarlo, se lanzó al lago, pero no logró salir a la superficie.

Las investigaciones preliminares señalan que Palacios se encontraba a bordo de un jetcar junto a una acompañante. Presuntamente, él conducía la embarcación y fue quien se lanzó al agua, mientras que la joven permaneció en el vehículo y tuvo que ser auxiliada al no poder maniobrarlo.

Los Bomberos Voluntarios iniciaron la búsqueda en el área de la bahía San Buenaventura, donde ocurrió el incidente, con apoyo de la División de Hombres Rana y personal de la Naval del Pacífico.

Rescatistas efectuaron varias inmersiones, pero la profundidad del lago y la limitada visibilidad dificultaron las labores.

Jesler Estuardo Palacios es originario de Barillas, Huehuetenango, y hasta ahora continúa desaparecido.

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