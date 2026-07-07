Clima en Guatemala: acercamiento de una onda del este traerá lluvias este 7 de julio

Comunitario

Clima en Guatemala: acercamiento de una onda del este traerá lluvias este 7 de julio

El pronóstico prevé lluvias en varias regiones de Guatemala este 7 de julio debido al acercamiento de una onda del este.

|

time-clock

LLUVIAS EN GUATEMALA

Imagen ilustrativa. Guatemala tendrá lluvias el 7 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

El Insivumeh compartió los detalles de cómo estarán las condiciones del clima este martes 7 de julio y no descartó la posibilidad de lluvias.

Cleofas Culajay, pronosticador del Centro de Monitoreo, indicó que se registra el acercamiento de una onda del este. Este sistema ingresará humedad al territorio nacional.

En cuanto al pronóstico de lluvia, añadió que para este martes se espera que se registren precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica en las regiones del Caribe, Franja Transversal del Norte, occidente, la bocacosta y el sur del altiplano central.

Respecto de las temperaturas máximas, el termómetro marcará entre 34°C y 36°C en las regiones del norte, Caribe, los valles de Oriente, la bocacosta y el Pacífico.

EN ESTE MOMENTO

La imagen muestra el corredor ferroviario donde se proyecta el paso del MetroRiel bajo el futuro puente Frutal-Cenma, una obra que aún debe completar sus estudios de factibilidad. (Foto, Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Puente Frutal-Cenma aún no entra en construcción: en qué fase está el proyecto y qué falta para que comiencen las obras

Right
Niño como imagen de referencia sobre la vulneración de derechos de la niñez en Guatemala.

Más de 28 mil casos de niñez vulnerada evidencian una violencia que sigue normalizada, según Ciprodeni

Right

Mientras que en el altiplano central las temperaturas máximas podrían variar entre 25°C y 27°C, y en occidente, entre 22°C y 25°C.

Este martes el sol salió a las 5.39 horas y se ocultará a las 18.36 horas.

Ante el pronóstico de altas temperaturas y baja humedad para esta semana, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación emitió recomendaciones para enfrentar estas condiciones climáticas.

La cartera recomendó evitar las labores agrícolas durante las horas de mayor calor y monitorear los cultivos para detectar estrés hídrico y plagas.

Para leer más: “Tenemos pánico cada vez que llueve”: familias de Los Esclavos viven entre el miedo y la destrucción

También recomendó no realizar quemas agrícolas y garantizar agua, sombra y alimentación adecuada para el ganado.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Calor en Guatemala Clima en Guatemala Insivumeh Lluvias en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM