Clima en Guatemala: acercamiento de una onda del este traerá lluvias este 7 de julio

El Insivumeh compartió los detalles de cómo estarán las condiciones del clima este martes 7 de julio y no descartó la posibilidad de lluvias.

Cleofas Culajay, pronosticador del Centro de Monitoreo, indicó que se registra el acercamiento de una onda del este. Este sistema ingresará humedad al territorio nacional.

En cuanto al pronóstico de lluvia, añadió que para este martes se espera que se registren precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica en las regiones del Caribe, Franja Transversal del Norte, occidente, la bocacosta y el sur del altiplano central.

Respecto de las temperaturas máximas, el termómetro marcará entre 34°C y 36°C en las regiones del norte, Caribe, los valles de Oriente, la bocacosta y el Pacífico.

Mientras que en el altiplano central las temperaturas máximas podrían variar entre 25°C y 27°C, y en occidente, entre 22°C y 25°C.

Este martes el sol salió a las 5.39 horas y se ocultará a las 18.36 horas.

Ante el pronóstico de altas temperaturas y baja humedad para esta semana, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación emitió recomendaciones para enfrentar estas condiciones climáticas.

La cartera recomendó evitar las labores agrícolas durante las horas de mayor calor y monitorear los cultivos para detectar estrés hídrico y plagas.

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También recomendó no realizar quemas agrícolas y garantizar agua, sombra y alimentación adecuada para el ganado.

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