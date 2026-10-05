Clima en Guatemala: estas son las regiones con mayor probabilidad de lluvia esta semana

Las lluvias continuarán en Guatemala de este lunes 5 al viernes 9 de octubre y, según el Insivumeh, en algunas regiones las temperaturas máximas alcanzarán los 38 °C.

El pronóstico indica áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y de la noche, así como ambiente cálido y húmedo durante el día.

También se prevén lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche, especialmente en regiones del sur al centro de Guatemala.

El Insivumeh asocia las precipitaciones previstas para esta semana con condiciones locales, inestabilidad en el Pacífico y el golfo de México, además del paso o acercamiento de ondas del este.

La institución alerta de que existen condiciones favorables para que se presenten tormentas locales severas.

Asociado con las lluvias pronosticadas para esta semana, podrían continuar registrándose crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

Para leer más: Temporada fría en Guatemala: cuándo comienza, los departamentos afectados y las fechas clave

En la meseta central, que incluye la capital, se espera incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y noche, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica. En la capital, las temperaturas máximas oscilarán entre 26 °C y 28 °C, mientras que en el altiplano central y occidental estarán entre 25 °C y 28 °C.

Para las regiones del Pacífico, Petén, Motagua y los valles de Oriente se prevén lluvias con actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 33 °C y 38 °C.

También se pronostican lloviznas o lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y noche en Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte. En estas regiones, el termómetro podría marcar entre 27 °C y 35 °C.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.