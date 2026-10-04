Lluvias en Guatemala: suelos alcanzan 90% de saturación en tres departamentos y elevan los riesgos

Las nuevas lluvias previstas para este sábado 3 y domingo 4 de octubre podrían caer sobre terrenos que ya tienen una elevada acumulación de humedad. El Insivumeh reportó 10 municipios de Petén, San Marcos y Quetzaltenango con niveles de saturación iguales o superiores al 90% en diferentes capas del suelo, condición que puede aumentar el escurrimiento del agua hacia ríos, riachuelos, quebradas y zanjones.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que sistemas de baja presión cercanos al país favorecen la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

Para los próximos días se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente durante la tarde. Los mayores acumulados podrían presentarse en Bocacosta, Occidente, Altiplano Central y el sur de Valles de Oriente, aunque pueden registrarse precipitaciones moderadas o fuertes de carácter local en otros sectores.

Además, las condiciones son favorables para el desarrollo de tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento acelerado, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

¿Qué municipios tienen suelos saturados?

El Boletín Especial por Saturación del Suelo, actualizado a las 6 horas del 3 de octubre, identifica diferentes condiciones según la profundidad del terreno.

En la capa superior, que alcanza hasta 30 centímetros de profundidad, cinco municipios de Petén presentan porcentajes de saturación iguales o superiores al 90%:

Dolores

El Chal

Santa Ana

San Luis

San Francisco

En la capa inferior, comprendida desde los 30 centímetros hasta profundidades de entre uno y tres metros, la misma condición se registra en Colomba, Quetzaltenango, y en El Rodeo, El Tumbador, Catarina y El Quetzal, San Marcos.

Mapa de saturación de suelo



•Capa Inferior:

Porcentaje de saturación de agua en el suelo, capa inferior que comprende de los 30 a 300 centímetros de profundidad, correspondiente al 03 de octubre de 2026.



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Esto no significa que los 10 municipios presenten exactamente la misma condición a igual profundidad: los cinco de Petén corresponden a la capa superior, mientras que los municipios de Quetzaltenango y San Marcos corresponden a la capa inferior.

¿Por qué preocupa una saturación del 90%?

Cuando el terreno acumula altos niveles de humedad, disminuye su capacidad para infiltrar nueva lluvia. Como consecuencia, una mayor cantidad de agua escurre directamente hacia los cauces.

El Insivumeh advierte que esta situación incrementa la posibilidad de crecidas en ríos, riachuelos, quebradas y zanjones. Además, las condiciones de saturación pueden generar inestabilidad en algunos suelos.

Estado actual de niveles y caudales de los ríos de la red de monitoreo hidrológico de INSIVUMEH en las vertientes hidrográficas de Guatemala: Golfo de México, Mar Caribe y Pacífico, correspondiente al 03/10/2026 a las 14:00 horas.



Enlace de consulta: https://t.co/9TVqTuXW08 pic.twitter.com/DgWYdPMwZN — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 3, 2026

Por ello, ante las precipitaciones previstas, el instituto mantiene recomendaciones por posibles inundaciones, movimientos en masa, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

¿Dónde podrían registrarse las lluvias más fuertes?

El análisis satelital del Insivumeh reportó este sábado nubosidad sobre Occidente y nublados parciales en el resto del territorio. También se observó neblina en Quetzaltenango, Huehuetenango, Chiquimula y el sur de Petén.

Durante las 24 horas anteriores, las estaciones sinópticas registraron acumulados inferiores a 20 milímetros. Los mayores valores fueron 16.8 milímetros en Puerto Barrios, Izabal, y 12 milímetros en Retalhuleu.

El ambiente continuará cálido pese a las lluvias. Para Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte se prevén condiciones cálidas y húmedas, con posibilidad de precipitaciones y actividad eléctrica durante la tarde y noche.

Época lluviosa acumula 1 mil 871 emergencias

Las nuevas precipitaciones ocurren después de meses de emergencias relacionadas con la época lluviosa. Según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) proporcionados para esta nota, hasta las 7 horas del 3 de octubre se contabilizaban 1 mil 871 emergencias, con 206 mil 500 personas afectadas y 41 mil 41 familias perjudicadas.

El balance registra además 19 personas fallecidas, 42 heridas, 26 hospitalizadas y una desaparecida. Un total de 23 mil 741 personas han sido evacuadas y 1 mil 356 han necesitado albergue.

Las inundaciones encabezan los incidentes, con 524 casos, seguidas de 316 caídas de árboles, 280 afectaciones a la producción agrícola, 195 deslizamientos y 183 incidentes asociados con fuertes vientos.

Alta Verapaz concentra la mayor cantidad de emergencias, con 523; le siguen Guatemala, con 184; Izabal, con 157; San Marcos y Sacatepéquez, con 99 cada uno; Quetzaltenango, con 89, y Petén, con 76.

La temporada también ha afectado 536 carreteras, 34 puentes y 45 escuelas, además de miles de viviendas con distintos grados de daño.

Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones sobre terrenos con elevada humedad, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los pronósticos, evitar cruzar ríos crecidos y tomar precauciones en sectores susceptibles a inundaciones o movimientos de tierra.

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