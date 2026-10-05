Cierre entre Villa Hermosa y Boca del Monte complica el tránsito: PMT reporta alta carga en vías alternas

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Cierre entre Villa Hermosa y Boca del Monte complica el tránsito: PMT reporta alta carga en vías alternas

Inhabilitación de puente por crecida del río Pinula complica la movilidad en rutas alternas entre San Miguel Petapa y la capital.

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CAOS VIAL ENTRE PRADOS DE VILLA HERMOSA Y CIUDAD REAL

Alta carga vehicular en la ruta de Prados de Villa Hermosa hacia Ciudad Real por cierre del puente en San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: PMT de Villa Nueva)

La movilidad vehicular se ve afectada en vías principales de municipios del sur de la metrópoli este lunes 5 de octubre, debido al cierre del paso entre San Miguel Petapa y Boca del Monte, Villa Canales, por daños en el puente tras la crecida del río Pinula.

A causa de las fuertes lluvias del fin de semana, las autoridades decidieron cerrar el paso por el puente, ya que el río continúa socavando las bases y el terreno. Además, se ha informado que más viviendas han caído al vacío en el área afectada por la socavación.

Las autoridades de tránsito han informado sobre rutas alternas, las cuales registran alta carga vehicular este lunes.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa informó de tránsito lento en el bulevar El Frutal, el bulevar Villa Hermosa y el circuito interno de Prados de Villa Hermosa, debido al cierre vial preventivo en el bulevar Villa Hermosa.

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Agregó que, para llegar a Boca del Monte, Villa Canales, o a la zona 13 de la capital, los conductores deben desplazarse por la calle Real desde el centro de San Miguel Petapa, dirigirse hacia el monumento a la Piña y luego continuar hacia la avenida Hincapié.

Otra alternativa es circular desde el bulevar Villa Hermosa hacia la avenida Petapa o el bulevar El Frutal y conectarse con la Central de Mayoreo (Cenma). También se puede llegar al centro de Villa Nueva para incorporarse a la ruta al Pacífico.

Para leer más: Río Pinula arrastra trabajos de protección y obliga a cerrar puente entre Villa Hermosa y Boca del Monte

Dalia Santos, portavoz de la PMT de Villa Nueva, informó que varias vías alternas se encuentran colapsadas, entre estas la ruta de El Búcaro hacia la salida del Cenma y la de Ciudad Real hacia la avenida Petapa.

También reportó alta carga vehicular hacia el puente La Prosperidad, en la zona 5 de Villa Nueva, y hacia la zona 12 de ese municipio.

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Santos indicó que, pese a la habilitación de carriles reversibles, se registra fuerte congestionamiento en dirección a la capital.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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