Clima en Guatemala: este fin de semana será soleado durante el día y frío en la noche y madrugada

Para el fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de noviembre, el pronóstico del Insivumeh es de entrada de humedad por ambos litorales.

Se prevé cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad.

Además, se espera ambiente soleado durante el día y frío en horas de la noche y madrugada en los altiplanos central y occidental.

Las lloviznas y/o lluvias dispersas que puedan presentarse durante este fin de semana estarán asociadas a la entrada de humedad de ambos litorales y a condiciones locales por altas temperaturas.

Las condiciones meteorológicas actuales son favorables para que se registren heladas meteorológicas en los altiplanos central y occidental, según el Insivumeh.

Para la meseta central, que incluye la capital, se prevé presencia de niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, nublados parciales y poca nubosidad alternante, además de incremento de nubosidad en horas de la tarde. Se espera viento del nordeste, ligero.

Temperaturas máximas previstas: