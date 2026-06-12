Clima en Guatemala: ingreso de humedad favorecerá lluvias en varias regiones este 12 de junio

Ana Pérez, pronosticadora del Insivumeh, informó cómo serán las condiciones climáticas en Guatemala este viernes 12 de junio.

Según el pronóstico, este viernes el país continúa bajo la influencia de una baja presión sobre Centroamérica, lo que favorecerá un ambiente cálido y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

Se prevén lluvias durante la tarde en gran parte del territorio nacional.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en la bocacosta, el sur del país y sectores de la Franja Transversal del Norte y el Caribe.

Derivado de la nubosidad, se registrarán temperaturas más frescas en el sur y el norte del país, donde las máximas podrían oscilar entre 32°C y 34°C al mediodía.

Mientras tanto, en el occidente, las temperaturas máximas oscilarán entre 22°C y 24°C. En el altiplano central y el resto del país, las máximas podrían variar entre 24°C y 26°C.

El Insivumeh pide tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, ya que podrían ocurrir crecidas de ríos, inundaciones y lahares en la cadena volcánica.

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