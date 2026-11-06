Clima en Guatemala: Insivumeh anticipa días cálidos y noches frías para este fin de semana

Guatemala tendrá clima cálido y frío en algunas regiones el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, según información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), con base en información del Insivumeh, informó que se esperan áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y de la noche, cielo parcialmente nublado, alternado con poca nubosidad, y ambiente cálido y húmedo durante el día.

También podrían registrarse lloviznas y lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en el territorio nacional.

Para la meseta central, que incluye la capital, se esperan temperaturas máximas de 26 a 28 grados Celsius, mientras que en los altiplanos central y occidental oscilarán entre 24 y 29 grados.

En la región del Pacífico se prevén temperaturas de 33 a 35 grados Celsius; en Petén, de 32 a 34 grados; en Alta Verapaz, de 25 a 32 grados; en el Caribe, de 32 a 34 grados, y en la región del Motagua y los valles del oriente, de 32 a 34 grados Celsius.

Las lluvias previstas estarán asociadas a condiciones locales, como el ingreso de humedad de ambos litorales, las altas temperaturas y una zona de inestabilidad provocada por sistemas de baja presión en el océano Pacífico.

Además, según el Insivumeh, persistirán las bajas temperaturas durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental, donde podrían registrarse temperaturas de entre 2 y 4 grados Celsius.

La Conred recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, especialmente en áreas donde se registren lluvias y actividad eléctrica; evitar cruzar ríos crecidos o corrientes de agua; conducir con precaución ante la presencia de niebla o neblina, y abrigarse durante la noche y la madrugada, principalmente en los altiplanos central y occidental.

También recomienda mantenerse informado por medio de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.