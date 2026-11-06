Clima en Guatemala: Insivumeh anticipa días cálidos y noches frías para este fin de semana

Comunitario

Clima en Guatemala: Insivumeh anticipa días cálidos y noches frías para este fin de semana

El Insivumeh compartió las temperaturas máximas y mínimas previstas para algunas regiones de Guatemala durante el fin de semana.

|

time-clock

CLIMA EN GUATEMALA. 6.11.2026

Imagen ilustrativa. Guatemala tendrá clima cálido y frío el 7 y 8 de noviembre. (Foto Prensa Libre: imagen de Conred)

Guatemala tendrá clima cálido y frío en algunas regiones el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, según información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), con base en información del Insivumeh, informó que se esperan áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y de la noche, cielo parcialmente nublado, alternado con poca nubosidad, y ambiente cálido y húmedo durante el día.

También podrían registrarse lloviznas y lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en el territorio nacional.

Para la meseta central, que incluye la capital, se esperan temperaturas máximas de 26 a 28 grados Celsius, mientras que en los altiplanos central y occidental oscilarán entre 24 y 29 grados.

EN ESTE MOMENTO

Edgar Ortiz, de Poder Ciudadano: “El clima de violencia busca silenciar las voces que piensan distinto”

Right
El Presupuesto 2026, basado en la ampliación del Presupuesto 2025, contempla estudios actuariales para los regímenes de pensiones, jubilaciones y montepíos del sector público, así como un aumento de Q1,000 para pensionados de tres distintos sistemas previsionales. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Adultos mayores pueden recibir Q500 mensuales: quiénes pueden inscribirse al PAM y cuáles son los requisitos

Right

En la región del Pacífico se prevén temperaturas de 33 a 35 grados Celsius; en Petén, de 32 a 34 grados; en Alta Verapaz, de 25 a 32 grados; en el Caribe, de 32 a 34 grados, y en la región del Motagua y los valles del oriente, de 32 a 34 grados Celsius.

Las lluvias previstas estarán asociadas a condiciones locales, como el ingreso de humedad de ambos litorales, las altas temperaturas y una zona de inestabilidad provocada por sistemas de baja presión en el océano Pacífico.

Además, según el Insivumeh, persistirán las bajas temperaturas durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental, donde podrían registrarse temperaturas de entre 2 y 4 grados Celsius.

La Conred recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, especialmente en áreas donde se registren lluvias y actividad eléctrica; evitar cruzar ríos crecidos o corrientes de agua; conducir con precaución ante la presencia de niebla o neblina, y abrigarse durante la noche y la madrugada, principalmente en los altiplanos central y occidental.

LECTURAS RELACIONADAS

Frío en Guatemala

Conred advierte sobre el ingreso de 16 frentes fríos a Guatemala y recomienda medidas ante bajas temperaturas

chevron-right
La Conred prevé entregar 689 mil 822 raciones de alimentos a familias que perdieron sus cosechas por la sequía. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ayuda por sequía: el criterio de Conred que excluye a familias en inseguridad alimentaria

chevron-right

También recomienda mantenerse informado por medio de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Conred época de frío Frío en Guatemala Insivumeh 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM