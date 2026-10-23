Clima en Guatemala: Insivumeh anuncia menos lluvias y temperaturas de hasta 35 °C este fin de semana

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica temperaturas de hasta 35 °C en algunas regiones del país y posibles lluvias para el fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de octubre.

Se espera un ambiente cálido y húmedo, con lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica en regiones del norte, la bocacosta y el suroccidente.

Durante las primeras horas de la mañana y por la noche se prevén áreas con niebla o neblina, además de nubosidad dispersa alternando con cielo parcialmente nublado.

De acuerdo con el Insivumeh, las lluvias disminuirán en el territorio nacional durante los próximos días, especialmente en las regiones del sur al centro del país. Sin embargo, podrían presentarse eventos aislados de lluvia en el norte, la bocacosta y el suroccidente.

La institución advierte que los suelos en la mayor parte del país se encuentran saturados, por lo que no se descartan crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

En cuanto a las temperaturas máximas, en las regiones del Pacífico, el norte, la región del Motagua y los valles de Oriente, el termómetro podría marcar entre 32 °C y 35 °C.

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Mientras tanto, en la capital se esperan temperaturas máximas de entre 25 °C y 27 °C, y en el altiplano central y occidental, de entre 23 °C y 28 °C.

En la Franja Transversal del Norte, el Caribe y Alta Verapaz, las temperaturas máximas podrían oscilar entre 23 °C y 32 °C.

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