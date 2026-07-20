Clima en Guatemala: Insivumeh pronostica menos lluvias y temperaturas altas del 20 al 24 de julio

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Clima en Guatemala: Insivumeh pronostica menos lluvias y temperaturas altas del 20 al 24 de julio

Guatemala tendrá un ambiente cálido, con posibles lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y la noche.

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CALOR EN GUATEMALA

Guatemala registra disminución de lluvias en julio 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Del lunes 20 al viernes 24 de julio continuará la disminución de las lluvias y persistirán las altas temperaturas en el territorio nacional, según el boletín del Insivumeh.

La información añade que se esperan áreas con niebla en las primeras horas de la mañana y de la noche, así como ambiente cálido durante el día. En algunas regiones de Guatemala, el termómetro podría marcar hasta 39 °C.

Existe la posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche.

Las lluvias previstas para esta semana se asocian con condiciones locales, debido al ingreso de humedad de ambos litorales, el paso o acercamiento de una onda del este y la inestabilidad en el Pacífico de la región centroamericana.

EN ESTE MOMENTO

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Para la meseta central, que abarca la capital, se espera niebla matutina, poca nubosidad alternada con nubes dispersas y ambiente cálido durante el día. Además, se prevé incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche.

Se pronostica viento del nordeste, de ligero a moderado, con posibilidad de cambiar al sur durante la tarde. La temperatura máxima en la capital estará entre 26 °C y 28 °C; en el altiplano central y occidental oscilará entre 23 °C y 29 °C.

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En la región del Pacífico estará parcialmente nublado, con poca nubosidad por momentos, ambiente cálido y húmedo, e incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche, con posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 34 °C y 36 °C.

El pronóstico para la región del Motagua y los valles de Oriente es de niebla matutina, poca nubosidad alternada con cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo durante el día. También se prevé incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica. El termómetro podría marcar entre 37 °C y 39 °C.

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En Petén se prevé cielo parcialmente nublado, alternado con poca nubosidad, y lloviznas o lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y la noche. El viento será del nordeste, de ligero a moderado. La temperatura máxima oscilará entre 36 °C y 38 °C.

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se prevé ambiente cálido y húmedo, con posibilidad de lluvias. Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 35 °C.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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